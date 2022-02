Monaco-OL: des Lyonnais inexistants terrassés en Principauté, le top 4 s'éloigne

Victorieux de ses trois derniers matchs, l'OL s'est sabordé à Monaco (2-0) ce samedi, lors de la 23e journée de Ligue 1, et retombe dans ses travers. Malgré les entrées de Romain Faivre et Tanguy Ndombele, les hommes de Peter Bosz ne rassurent toujours pas.

L'OL retombe dans ses travers. Invaincu depuis le 1er décembre et une défaite à la maison face à Reims (1-2), Lyon a lourdement chuté ce samedi sur la pelouse de Louis-II face à Monaco (2-0). Malgré les retours de Lucas Paqueta et Moussa Dembélé dans le 3-4-3 rhodanien, les hommes de Peter Bosz sont complètement passés à côté de leur match, quatre jours après la victoire renversante face à Marseille (2-1).

Ils ont même été punis après 1 minute et 41 secondes sur une belle tête piquée de Jean Lucas, qui a trahi son ancienne équipe sur un centre de Wissam Ben Yedder venu de la gauche. Il s'agit du but le plus rapide encaissé par les Gones depuis le 15 août 2010 (1'12).

>> Revivez Monaco-Lyon

Une défense dans le dur

La domination monégasque a été totale en première période mais l'ASM a buté de nombreuses fois sur Anthony Lopes, décisif devant Gelson Martins et Jean Lucas. Complètement à la rue, l'arrière-garde lyonnaise s'est faite piégée une seconde fois par Ben Yedder, parfaitement trouvé par Sofiane Diop entre Boateng et Lukeba, buteur d'un subtil ballon piqué. Le capitaine monégasque confirme qu'il est l'homme le plus décisif en Ligue 1 depuis le début de l'année civile (4 buts, 2 passes décisives).

Sonnés, les Lyonnais ont essayé de réagir en pressant plus haut leur adversaire mais les occasions ont été trop rares. Jerome Boateng a d'abord envoyé une frappe au-dessus, alors que Henrique, positionné piston gauche, n'a pas cadré sa tentative. Mécontent de la prestation de son équipe, Peter Bosz a procédé à trois changements à la pause, avec les entrées de Rayan Cherki, Romain Faivre et Tanguy Ndombele.

Paqueta inexistant

Avec du sang frais, l'OL a évolué plus haut sur le terrain mais n'est pas passée loin de la correctionnelle. Heureusement pour Léo Dubois et ses coéquipiers, Diop a manqué le cadre sur une frappe rasante, alors que Ben Yedder a loupé le KO dans le temps additionnel. Sur le plan offensif, les Gones n'ont pas pu compter sur Lucas Paqueta, transparent pour son premier match sans son compère Bruno Guimaraes. Les plus chaudes alertes sont venues des pieds de Castello Lukeba et Habib Keïta, mais Nübel s'est montré solide sur sa ligne.

Incapables d'emballer le jeu malgré deux fois plus de passes que les Monégasques, les Rhodaniens quittent la Principauté avec des regrets et beaucoup d'interrogations, puisque qu'ils restent bloqués à la 8e place. Pour clore une soirée bien triste, Cherki a dû céder sa place dans les dernières minutes, touché à la cheville. Après quatre défaites de rang face à Lyon, Monaco repart de l'avant et grimpe à la 4e place avant les matchs de ce dimanche. Les prochains jours s'annoncent délicats pour Peter Bosz, qui joue son avenir dans ce mois de février très relevé (Nice, Lens, Lille).