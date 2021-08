OL: pour Courbis, il y a "un défaut dans l'apprentissage" avec les joueurs formés au club

L'OL est confronté en ce début de saison à des problèmes dans la gestion de son effectif. Du côté des joueurs issus du centre de formation, Rolland Courbis a estimé sur les antennes de RMC que le club dirigé par Jean-Michel Aulas fait face à un "défaut d'apprentissage". Il conseille notamment de prêter les jeunes, à l'image de Rayan Cherki.

L'OL doit trouver des solutions en ce début de saison. Battu sèchement face à Angers (3-0) lors de la deuxième journée, le club de Jean-Michel Aulas a raté son départ en Ligue 1 avec un point pris et semble surtout se confronter à des problèmes dans la gestion d'effectif. Avec en ligne de mire, plusieurs joueurs issus du centre de formation, qui n'ont pas tous le temps de jeu nécessaire pour leur bonne progression.

Courbis veut que l'OL prête Cherki à un club de Ligue 2

Ces dernières années, certains jeunes ont été vendus à l'image d'Amine Gouiri, qui enchaîne les buts désormais du côté de Nice. Titulaire face à Brest lors de la première journée (1-1), Rayan Cherki est ensuite resté sur le banc face à Angers. "A un certain moment, ce n'est pas encore interdit à l'heure actuelle pour un joueur comme Rayan Cherki, de ne pas mélanger les choses entre la pré-formation, la formation et l'apprentissage. A mon sens, l'apprentissage pour un joueur comme Cherki, c'est un prêt dans un club de Ligue 2 où on choisit l'endroit mais aussi le coach, a estimé Rolland Courbis sur les antennes de RMC. Par exemple, si un Cherki va travailler avec le coach de Sochaux, qui n'est pas très loin de Lyon, ça pourrait faire partie de son apprentissage. Ce serait le meilleur de Sochaux, ou l'un des trois meilleurs, il en sera très content et après il rentrera avec une vision totalement différente."

Nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz a pourtant l'habitude de travailler avec les jeunes joueurs. Mais l'entraîneur néerlandais a sans aucun doute besoin de renforts pour la saison à venir, notamment dans le secteur défensif, en reconstruction. Rayan Cherki semble lui avoir un bon de sortie, notamment en raison de problèmes d'attitude. "Entre ce qu'il pense et ce que l'on doit lui faire penser, c'est quand même autre chose. Cela ne me paraît pas un joueur antipathique. Que ce soit un joueur doué et talentueux, on est d'accord mais il y a des garçons du côté de Lyon et notamment Juninho, qui peuvent très bien lui expliquer qu'entre joueur et très bon joueur, il y a peut-être beaucoup mieux que de rentrer en cours de match du côté de Lyon, a jugé encore Courbis, favorable à un prêt. Cela peut attendre l'année d'après pour ça. Il y a un défaut d'apprentissage à l'OL."

Lyon va devoir déjà se relancer dès ce dimanche (13h), avec la réception du promu Clermont, qui reste sur deux victoires de suite. Après la rencontre à Angers, Peter Bosz avait fustigé le comportement de ses joueurs. Une mauvaise attitude qui devrait avoir raison de Marcelo, en instance de licenciement.