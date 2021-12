OL: pourquoi le retour des jauges dans les stades tombe au pire moment

Entre les sanctions de la FFF après les incidents lors de PFC-Lyon et les annonces du gouvernement, avec les jauges de retour dans les stades de Ligue 1, il y aura très peu de supporters lors des prochaines rencontres de l'OL. Plusieurs chocs vont se dérouler dans une ambiance feutrée au Groupama Stadium.

C’est un combo d’annonces faites ce lundi qui devrait priver bon nombre de supporters lyonnais de se rendre au stade dans les prochaines semaines. D’abord, la FFF a communiqué en fin d’après-midi que le parcage visiteurs de l’OL serait fermé jusqu’à la fin de la saison, dans toutes les compétitions de la FFF et de la LFP.

Plus tard dans la soirée, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour contrer la propagation du variant Omicron. Une jauge de 5.000 personnes sera imposée à partir de lundi prochain dans les stades de Ligue 1, et ce pour une durée de trois semaines.

Prochain match sans restrictions le 13 février

Pour l’Olympique lyonnais, cela signifie que les réceptions du Paris Saint-Germain (9 janvier) et de Saint-Etienne lors du derby (21 janvier) se feront avec au maximum 5.000 supporters en Ligue 1. Un gros coup dur puisque le Groupama Stadium peut accueillir près de 60.000 personnes et que les deux rencontres, parmi les plus attendues de la saison dans le Rhône, se seraient disputées à guichets fermés.

Dans un contexte sportif délicat, l'OL pointant à la 13e place du championnat à la trêve (avec un match en retard), jouer des rencontres aussi importantes quasiment à huis clos pourrait avoir un impact sur les résultats des hommes de Peter Bosz.

La prochaine fois que Lyon peut espérer disputer un match sans restriction pour ses supporters, ce sera au mieux le 13 février lors la réception de Nice en L1. A condition que les mesures gouvernementales ne soient pas reconduites d'ici là.