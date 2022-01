OL-PSG: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le choc de la 20e journée de Ligue 1

L'OL recevra le PSG ce dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Une rencontre à suivre à 20h45 sur la plateforme Prime Vidéo d'Amazon.

Malgré les absences, l'affiche reste alléchante. Alors que la 20e journée de Ligue 1 a été "allégée" de trois rencontres pour cause de Covid, le choc entre l'OL et PSG se jouera bien ce dimanche soir au Groupama Stadium, avec une jauge de 5000 spectateurs.

Après Brest-Nice à 13h, Clermont-Reims et Metz-Strasbourg à 15h, et Nantes-Monaco à 17h, Lyonnais et Parisiens s'affronteront à 20h45. Une rencontre à suivre sur la plateforme Prime Vidéo d'Amazon, mais aussi en direct commenté sur le site de RMC Sport.

Pas de Messi, de Neymar, de Slimani ou de Toko-Ekambi

Pour rappel, le PSG devra faire sans Donnarumma, Kurzawa, Di Maria, Draxler et Danilo Pereira pour cause de Covid, mais aussi sans Letellier, sans Neymar et sans Messi, en phase de reprise. Diallo, Hakimi et Gueye sont eux à la CAN.

Côté lyonnais, on note les absences de Denayer, Diomandé, Thiago Mendez, Kadewere, Slimani, ou encore Toko Ekambi.