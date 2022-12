OL: qui sont les nouveaux membres du conseil d'administration autour de Textor

Le nouveau conseil d'administration de l'OL groupe inclue notamment Mark Affolter, un des dirigeants du fonds d'investissement Ares, plusieurs investisseurs ou industriels américains, une dirigeante française, mais aussi Durcesio Mello, le président du club Botafogo.

À la suite de l'officialisation du rachat par John Textor et sa holding Eagle Football, on en sait plus sur les nouveaux personnages importants de l'Olympique Lyonnais et de sa maison mère OL Groupe. Si Jean-Michel Aulas reste le président pour au moins trois ans, le conseil d'administration a d'ores et déjà pris un accent américain.

Lors de l'assemblée générale d'OL Groupe du mercredi 21 décembre, il a été confirmé que le nouveau conseil d'adminstration resterait à dix-sept membres. Huit sièges sont inchangés, dont celui de Jean-Michel Aulas, mais neuf font l'objet d'un remplacement.

Avec le président de Botafogo

Aux côtés de John Textor, qui est le fondateur d'Eagle Football et qui possède déjà des parts dans d'autres clubs de football (Crystal Palace, Botafogo, RWD Molenbeek), six hommes d'affaires américains débarquent. Parmi eux: Mark Affolter, associé de la société d'investissement Ares. Durcesio Mello, président brésilien de Botafogo, intègre aussi le nouveau board de l'OL, tout comme une dirigeante française, Camille Lagache.

Eagle Football possède aujourd'hui 79% du capital de l'OL Groupe. L'opération conclue valorise l'OL à près de 884 millions d'euros. La holding a prévu de souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui doit permettre de rembourser des emprunts de manière accélérée et de renforcer l'équipe afin de tenter de retrouver l'élite européenne.

Les nouveaux membres du conseil d'administration de l'OL

· John Textor

· Mark Affolter - Américain de 55 ans, associé du fonds Ares au capital de l'Atlético de Madrid et du constructeur McLaren

· Jean-Pierre Conte - Américain de 59 ans, président de la société de capital-investissement Genstar Capital

· Jamie Dinan - Américain de 63 ans, fondateur du fonds spéculatif américain York Capital Management, co-propriétaire des Milwaukee Bucks

· Ron Friedman - Américain de 47 ans, PDG et fondateur du fonds de financements alternatifs Hutton Capital Management

· Camille Lagache - Française de 38 ans, directrice juridique d'une société de télécommunications

· Durcesio Mello - Brésilien de 67 ans, président du club brésilien Botafogo

· Alexander Bafer - Gréco-Américain de 51 ans, PDG du conseil d'administration de Brick Top Holdings, entrepreneur et investisseur en capital risque

· Shahrad Tehranchi - Américain de 56 ans, cofondateur de l'entreprise alimentaire Bake City, actif dans le développement immobilier en Californie et au Mexique