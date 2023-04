OL-Rennes: entré en jeu à la 70e, sorti à la 87e… la brève apparition de Désiré Doué n'a pas plu à Genesio

Battu 3-1 par Lyon après avoir mené au score, le Stade Rennais a sombré collectivement. Les choix tactiques de Bruno Genesio n'ont pas payé. Pour preuve, Désiré Doué n'est resté sur le terrain qye 17 minutes avant de sortir à la suite de sa mauvaise entrée.

Dix-sept minutes et puis s'en va! Entré en jeu à la place de Lovro Majer à la 70e minute alors que Lyon venait de prendre les devants, Désiré Doué espérait aider le Stade Rennais à revenir dimanche lors de ce match de la 30e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium. Au final, l'OL s'est mis à l'abri en inscrivant un troisième but et le milieu offensif de 17 ans n'a même pas terminé le match.

"Il fera une très bonne carrière mais il faut assimiler plus vite"

Après de nombreuses pertes de balle et beaucoup de nervosité, Bruno Genesio décide de sortir le prodige rennais à la 87ème. C'est son frère, Guéla Doué, qui l'a remplacé. Au micro de Prime Video, l'entraîneur du Stade Rennais est revenu sur sa décision : "Je pense qu'il y a des choses qui doivent être assimiliées rapidement. Quand on les dit une fois, c'est normal. Deux fois, c'est déjà une fois de trop. Et quand ça se répète à trois ou quatres reprises, il faut utiliser d'autres méthodes. C'est entre lui et moi. J'ai vraiment confiance en lui, il fera une très bonne carrière mais il y a des choses qu'il faut assimiler plus vite."

Auteur de quatre buts et une passe décisive toutes compétitions confondues pour sa première saison en professionnel, Désiré Doué est considéré comme le nouveau joyau de la formation rennaise. S'il effectue une saison plus qu'encourageante avec notamment plusieurs performances abouties, il a sombré à l'image du collectif rennais ce dimanche après-midi. Pourtant les Rennais avaient pris l'avantage dès la 11e minute grâce à Amine Gouiri, formé à l'OL. Les hommes de Laurent Blanc se sont repris au retour des vestiaires. Un missile de Corentin Tolisso et un but de Lacazette ont poussé Bruno Genesio à effectuer des remplacements. Entré à la 70e, Doué a été incapable d'inverser la tendance contre l'Olympique Lyonnais. Professionnel depuis environ un an, le milieu offensif a cédé sa place à son frère Guéla Doué, 20 ans. Rennes et Desiré Doué devront réagir car la course à l'Europe se complique. Actuellement 6e au classement, le Stade Rennais recevra Reims le week-end prochain, une équipe en forme et qui pourrait s'immiscer dans la lutte à la 5ème place.