Ligue 1: Rennes devrait sécuriser sa pépite, Désiré Doué

Révélation de ce début de saison, Désiré Doué (17 ans) met des étoiles dans les yeux des fans de football, et plus particulièrement du Stade Rennais. D'après les informations de L'Equipe, le club breton est sur le point d'offrir un nouveau contrat à son milieu de terrain.

Deux buts en trois jours, et plus précisément en 35 minutes, deux entrées en jeu la semaine dernière. Le tout à tout juste 17 ans. Des statistiques qui font de Désiré Doué un joueur déjà sous les lumières médiatiques. Rennes l'a compris et veut blinder son joueur. D'après les informations de L'Equipe, Désiré Doué est tombé d'accord avec son club pour prolonger son contrat qui expire en 2024.

Courtisé par de grands clubs européens, Doué avait signé son premier contrat pro à 16 ans, en avril dernier, d'une durée de deux ans. Lancé dans le grand bain le 7 août dernier contre Lorient (0-1), il n'a plus jamais quitté le groupe professionnel et gagne de plus en plus de temps de jeu -il a même été titularisé à trois reprises en Ligue 1-.

Plus grand espoir du club depuis Mathys Tel

"Il faut qu'il garde ses qualités de percussion, de puissance sur les premiers appuis, de dribble, détaillait Genesio. C'est important d'avoir ça dans le foot moderne. Après, c'est savoir quand il doit le faire et quand il faut jouer à une touche ou deux. Comme il est intelligent et bien entouré, il apprend vite. Là, son but résume le joueur qu'il est et qu'il peut devenir." Des éloges loin d'être anodins. Avec Mathys Tel (parti cet été pour le Bayern Munich), Désiré Doué est considéré par Rennes comme l'un des éléments les plus prometteurs du club, même s'il doit encore se perfectionner.

Il devrait continuer l'aventure au Stade Rennais, aux côtés de son grand frère, Guéla Doué (défenseur), lui aussi dans le groupe professionnel depuis plusieurs semaines.