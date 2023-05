OL: "Un duo inséparable pour au moins trois ans", quand Aulas annonçait une grande collaboration avec Textor

Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l’Olympique Lyonnais un peu plus de cinq mois après la prise de pouvoir de John Textor. La collaboration entre les deux hommes aura finalement été un échec, malgré les louanges d’Aulas envers son partenaire américain pendant plusieurs mois.

Le divorce a été acté ce lundi matin. Un peu plus de cinq mois après la prise de pouvoir de John Textor, qui a officiellement racheté l'Olympique Lyonnais en décembre dernier, le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence a été annoncé dans un communiqué du club rhodanien. Le mariage entre les deux dirigeants aura finalement été un échec, malgré une lune de miel de plusieurs mois.

• Juin 2022: "John coche toutes les cases"

Le 21 juin 2022, lors d’une conférence de presse organisée en grande pompe pour présenter leur accord, Aulas affiche un large sourire. Désireux d’ouvrir le capital de l’OL à un nouvel investisseur, il assure avoir trouvé la perle rare. "John coche toutes les cases. Depuis le début, il souhaite s'investir en ayant une collaboration permanente avec l'équipe de direction et moi-même, se félicite à l’époque le président lyonnais. Depuis le début, John a souhaité que je reste. Ce n'était pas une obligation absolue, mais c'était un souhait de l'ensemble des fans et aussi des équipes de direction."

• Decembre 2022: "Un duo inséparable pour au moins trois ans", selon Textor

Après plusieurs mois de négociations, qui ont duré plus longtemps que prévu, le rachat de l’OL par Textor via sa holding Eagle Football est officialisé le 19 décembre. "C'est un grand jour pour l'OL", se félicite Aulas. "On va former un duo inséparable pour au moins les trois premières années", assure de son côté Textor.

Le deal est alors simple: si le club passe aux mains de l’homme d’affaires américain, Aulas reste président. "Je me suis engagé trois ans minimum avec John Textor. Je vais pas revenir sur mon âge, mais ça suppose beaucoup de sacrifices, de travail et de fatigue. Pour le moment, on est dans un deal de trois ans, on se reverra pour se donner des nouvelles de la suite", indique alors Aulas.

• 20 mars 2023: Textor, "un chic type" avec qui Aulas "travaille main dans la main"

De passage dans le Super Moscato Show sur RMC le 20 mars, trois mois après cette officialisation, Aulas se montre toujours confiant sur sa collaboration avec Textor. "J’ai l’expérience de travailler avec des groupes américains très importants dans d’autres activités. C’est un chic type et quelqu’un qui a plein d’idées, loue-t-il. On travaille main dans la main et on a défini pour les trois années qui viennent une sorte de pleins pouvoirs sur le périmètre OL Groupe. Je fais appel à lui de manière permanente. Lui-même m’interroge car il y a plein de choses à expliquer."

Au micro de Vincent Moscato et de toute sa bande, Aulas assure cependant qu’il ne se laissera pas faire s’il estime que sa collaboration avec Textor ne prend pas la bonne direction. "La collaboration à l’instant T se passe bien, poursuit-il sur RMC. Le jour où elle ne sera pas à la hauteur de mes ambitions, je ne suis plus un petit garçon donc voilà… Est-ce que je pars si j’ai moins de pouvoirs ? Oui, bien sûr. J’ai l’âge pour ça (sourire)." Un mois et demi plus tard, le point de non-retour a été atteint et une page de l’histoire du football français s’est définitivement tournée.