OL: "Bravo Jean-Michel, je t’aime", le grand moment d’émotion qu'avait connu Aulas avec Bernard Tapie

Après 36 ans à la tête du club rhodanien, le départ de Jean-Michel Aulas de la présidence de l’OL a été officialisé ce lundi matin. Au fil des années, il s’était imposé comme un dirigeant de référence et était particulièrement reconnu par ses pairs, comme en témoigne l’hommage poignant rendu par Bernard Tapie en 2021 dans l’émission Comme jamais sur RMC Sport.

Un moment de profond respect entre deux des dirigeants les plus emblématiques du football français. En février 2021, huit mois avant son décès, Bernard Tapie avait rendu un vibrant hommage à Jean-Michel Aulas dans l’émission Comme jamais, présentée par Mohamed Bouhafsi et diffusée sur RMC Sport. Des mots particulièrement forts de la part du "Boss" qui donnent une idée de ce que représente le dirigeant lyonnais, dont le départ de la présidence de l’OL a été officialisé ce lundi matin après 36 ans de bons et loyaux services.

"Dans ce pays compliqué et dans un sport évolutif, avec beaucoup de choses complètes et compliquées, il est là au bout de 34 ans, avec une équipe féminine formidable, avait l’ancien président de l’OM. Et puis il a sorti un nombre incalculable de stars, de joueurs qui sont devenus des grands joueurs."

"S’il y en avait encore deux de plus, le championnat de France n’aurait pas la gueule qu’il a aujourd’hui !"

"Il sait faire ce qu’il faut dans le football, c’est-à-dire: 'Je suis le patron parce que je paye et je donne une distance de pouvoir à ceux que j’ai choisis mais en leur disant des règles simples: vous avez le droit d’être le patron tant que vous gagnez, avait poursuivi Bernard Tapie. S’il y en avait encore deux de plus, le championnat de France n’aurait pas la gueule qu’il a aujourd’hui ! Bravo Jean-Michel, je t’aime."

"Merci Bernard, je t’aime aussi. Tu m’as tout appris et donné l’envie. Et donner l’envie c’est important", lui avait répondu un Jean-Michel Aulas, extrêmement ému.

L’histoire d’amour entre Lyon et Jean-Michel Aulas a débuté en 1987. A l’époque, il fait face à un immense défi: assainir les finances d’un OL criblé de dettes et à la dérive sportivement en deuxième division. Deux ans après l’arrivée de JMA, Lyon retrouve la première division, avant de se qualifier en Coupe d’Europe en 1991.

Sous la direction de Jean-Michel Aulas, l’OL est devenu une place forte du football français et européen grâce à ses équipes masculines (sept titres de champions de France entre 2002 et 2008, deux Coupe de France en 2008 et 2012, demi-finales de Ligue des champions en 2010 et 2020) et féminines (15 titres de championnes de France, huit Ligue des champions, neuf Coupe de France).

Le chef d'entreprise, qui a fait fortune avec la Cegid (Compagnie européenne de gestion informatique décentralisée), est aussi une référence du foot-business: il était jusqu'à décembre dernier l'unique dirigeant de club français à être propriétaire de son stade, le Groupama Stadium, et d'un club coté en bourse.