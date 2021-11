OL: Vercoutre raconte la bagarre entre Squillaci et Ben Arfa, "il l'a fendu en deux"

Dans un entretien publié ce dimanche par L'Equipe, Rémy Vercoutre est revenu sur un énorme clash ayant opposé en 2008 Sébastien Squillaci à Hatem Ben Arfa. Les deux joueurs en étaient venus aux mains à l'entraînement.

En colère, excédé au bout d’une soirée cauchemar, Jérôme Boateng a eu un accrochage avec Rayan Cherki dans le vestiaire lyonnais, le 7 novembre dernier, après la déroute subie sur le terrain du Stade Rennais (4-1). Rien de comparable toutefois avec une autre dispute survenue il y a quelques années à l’OL.

Plus qu’un clash, une bagarre avait éclaté en mars 2008 entre Sébastien Squillaci et Hatem Ben Arfa lors d’un entraînement. Après lui avoir passé un petit pont, le jeune Ben Arfa (21 ans à l'époque) s’était permis d’insulter l’ancien défenseur monégasque, de sept ans son aîné. L'entraînement fini, ce dernier avait demandé à Ben Arfa de lui répéter ce qu'il avait dit. Le milieu offensif s’était alors exécuté et les deux joueurs avaient dû être séparés après avoir échangé quelques coups.

"Toto a mis Hatem dans le placard"

Présent ce jour-là, Rémy Vercoutre a raconté la scène dans un entretien publié ce dimanche par L’Equipe. "J'ai vu Hatem Ben Arfa manquer de respect à Toto Squillaci en lui parlant très mal, s’est souvenu l’ancien gardien de l’OL. Toto est rentré au vestiaire très fâché, il a pris son téléphone pour discuter avec son frère, essayer de se calmer. Hatem a débarqué et remis deux sous dans la musique ! Et là, Toto a mis Hatem dans le placard. Il l'a fendu en deux, comme il faut. C'était violent."

Il y a quatre ans, au micro de Canal+, Squillaci avait confirmé en être venu aux mains avec Ben Arfa: "Ça a été un peu chaud. Lors d’un entraînement, ça c’était mal passé entre nous. Maintenant, c’est passé, on reparle ensemble mais ça avait été assez chaud." L’ancien international français a raccroché les crampons en 2017 alors que Ben Arfa est toujours en quête d’un nouveau challenge depuis son départ des Girondins de Bordeaux en fin de saison dernière.