OL: ça a chauffé entre Boateng et Cherki après le naufrage à Rennes

Selon L’Equipe, Jérôme Boateng et Rayan Cherki ont eu un accrochage dans le vestiaire lyonnais après la déroute face au Stade Rennais (4-1) le 7 novembre. "Pour qui tu te prends ?", aurait lancé l'ancien Munichois à son jeune coéquipier.

Une explication tendue. Et la preuve d’une nervosité évidente au bout d’une soirée cauchemar. Selon L’Equipe, Jérôme Boateng et Rayan Cherki ont eu un accrochage dans le vestiaire lyonnais, quelques minutes après la claque reçue en Ligue 1 face au Stade Rennais (4-1) avant la trêve internationale, le 7 novembre. L’Allemand n’aurait pas franchement apprécié la réaction de son jeune coéquipier, à qui il avait reproché d’avoir raté un petit pont en fin de match. Le ton serait monté entre les deux hommes devant l’ensemble des joueurs, mais aussi Peter Bosz, Juninho et Jean-Michel Aulas.

Boateng à Cherki : "Tu as 18 ans, tu n'as rien fait !"

"Pour qui tu te prends ? Tu as 18 ans, tu n'as rien fait ! Tu dois me respecter !", aurait lancé Boateng à Cherki, avant qu’ils ne soient séparés. L’ex-défenseur du Bayern Munich était déjà apparu extrêmement remonté en première période. Agacé de voir son équipe prendre l’eau de toute part face à des Bretons survoltés, il avait passé ses nerfs sur Léo Dubois, qui avait ensuite cherché à dédramatiser la chose.

"Il n'y a jamais eu de souci. Ce sont des petites discussions qu'on a eues sur le terrain. C'est un grand joueur, on est tous les deux intelligents et on sait que c'était important à ce moment-là, tout simplement. Et maintenant, tout se passe très bien", avait assuré l’international français après coup. Boateng, lui, avait appelé l’OL à "grandir" dans un message posté sur ses réseaux sociaux, convaincu de "la force de cette équipe", tout en exprimant sa colère et son agacement au micro d’OLTV.

"Nous n'avons pas joué ensemble, nous n'avons pas communiqué comme nous aurions dû, avait-il reconnu. On a eu de la chance de ne perdre seulement que 1-0 à la mi-temps, mais ce qu'il s'est passé ensuite est inacceptable (...) Je sais qu'à la télévision, les supporters se demandaient comment c'était possible. Nous devons montrer que c'était une erreur et que nous allons faire mieux. On doit trouver les réponses pour changer les choses."

Au cœur d’une période agitée entre cette débâcle à Rennes et les annonces fortes de Juninho, qui a clairement fait savoir sur RMC qu'il avait l'intention de quitter son poste de directeur sportif au terme de cette saison, l’OL va tenter de relever la tête dimanche face à l’OM (20h45) dans le choc de la 14e journée de Ligue 1.