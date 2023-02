OL; vers une courte absence pour Lacazette, blessé contre Lens

Sorti sur blessure face à Lens (2-1) dimanche au Groupama Stadium, l’avant-centre de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette, souffre d’une lésion à l’ischio-jambiers selon L’Equipe qui annonce environ deux semaines d’indisponibilité.

Une blessure qui tombe mal. Alors que l’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs avec une série de cinq victoires et un match nul lors des six dernières rencontres, le club du Rhône a perdu son buteur et capitaine Alexandre Lacazette.

Après avoir inscrit son 14e but de la saison en championnat, l’attaquant de 31 ans est sorti à la pause face à Lens (2-1) dimanche en match de clôture de la 23e journée de Ligue 1.

De retour contre Grenoble en Coupe de France ?

Selon L’Equipe, l’ancien Gunner, qui a passé une IRM, souffre d’une petite lésion à l'ischio-jambiers. Un pépin musculaire qui devrait l’éloigner des terrains pendant deux semaines. Alexandre Lacazette devrait donc être forfait pour le déplacement à Auxerre vendredi et peut-être face à Angers lors de la journée suivante. L’OL espère pouvoir à nouveau compter sur son capitaine face à Grenoble le 28 février en quart de finale de la Coupe de France. En regain de forme, l’Olympique Lyonnais occupe la 9e place de Ligue 1 à 12 points du podium.