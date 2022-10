OM-Ajaccio: avec son 100e but et plus de 100 passes décisives, Payet entre dans l'histoire de la Ligue 1

Auteur de l'ouverture du score sur penalty face à Ajaccio ce samedi lors de ce match de la 10e journée de Ligue 1, le meneur de jeu de l'OM Dimitri Payet (35 ans) a inscrit son 100e but dans l'élite. Il est le premier joueur du 21e siècle à atteindre le cap des 100 buts et 100 passes décisives dans le championnat de France.

Dimitri Payet dans le club des centenaires. C’est une statistique qui lui tenait à cœur et dont il s’approchait de plus en plus. Ce samedi, Dimitri Payet a inscrit, face à Ajaccio, son 100e but en Ligue 1. Pas le plus beau puisqu’il a été inscrit sur un penalty mais l’un des plus célébrés de sa longue carrière avec ses équipiers.

Le Réunionnais de 35 ans était en effet très ému car il s’agissait d’un vrai objectif personnel pour lui. Après avoir reçu les félicitations de ses partenaires, il a brandi un maillot spécial en direction des supporters sur lequel il était écrit "Vous êtes mes 100, OM je t’aime". Puis il a salué les larmes aux yeux ses proches en tribunes depuis la pelouse.

75 buts et 93 passes décisives pour l'OM

A ce cap symbolique des 100 buts dans l’élite (dont 75 pour l’OM), il faut ajouter ses 128 passes décisives depuis son premier match en L1, avec Nantes face à Bordeaux un soir de décembre 2005. Avec ces énormes stats, Payet entre un peu plus dans l’histoire du foot français en devenant le premier joueur à franchir le cap symbolique des 100 buts et 100 passes décisives en L1 au 21e siècle.

Dans le détail, Dimitri Payet a marqué cinq buts et offert trois passes décisives avec Nantes (en 39 matchs), 25 buts et 32 "passes dé" avec Saint-Etienne, 19 buts et 31 passes décisives avec Lille, et enfin 74 buts et 93 offrandes en 307 match avec l’OM.