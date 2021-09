OM: Amine Harit, plein de promesses pour ses débuts

Prêté par Schalke 04 dans le money-time du mercato estival, le milieu de terrain marocain Amine Harit (24 ans) a effectué des premiers pas très convaincants ce vendredi avec l'OM, lors d’un match amical face à Nîmes.

Et si c’était une nouvelle bonne pioche pour l’OM ? Prêté par Schalke 04 dans les dernières minutes du mercato estival, Amine Harit a participé à sa première vraie opposition avec son nouveau club vendredi lors du match amical face à Nîmes (4-1). Le Marocain de 24 ans a été très actif et offensif. Il a délivré deux passes décisives : une pour Luis Henrique sur une petite passe en profondeur et une pour Leonardo Balerdi sur un coup franc et une tête de l’Argentin au deuxième poteau. Il a remplacé Dimitri Payet dans le premier tiers-temps et a joué quasiment tout le reste du match, car Jorge Sampaoli voulait notamment le tester dans l’axe en soutien de l’attaquant.

Un rôle de milieu offensif axial intéressant

L’OM évoluait en 4-4-2 à la perte du ballon (Rongier glissait latéral droit) et en 3-3-4 en phase offensive. Dans ces systèmes, Harit évoluait presque comme un deuxième attaquant, "en 9 et demi", souvent aux côtés de Bamba Dieng. Il a aussi créé le danger sur les côtés mais était principalement positionné en milieu offensif axial. Amine Harit s’avère donc être une solution précieuse pour jouer dans ce secteur.

Harit pourrait débuter dans une semaine à Monaco

Le staff olympien a apprécié sa fraicheur et sa capacité à se fondre d’entrée dans le collectif OM. Il a fini le match tout sourire et semblait ravi de ses premiers pas sous le maillot marseillais. Sampaoli aura vite besoin de lui en match officiel. Peut-être dès samedi prochain à Monaco car l’OM devra très probablement évoluer sans Gerson : le Brésilien est retenu avec sa sélection qui affrontera le Pérou dans la nuit du jeudi au vendredi 10 septembre… alors que l’OM affronte Monaco le samedi 11 à 21h.