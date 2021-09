Mercato: Harit officiellement prêté à l'OM par Schalke 04

Deux jours après la fin du mercato estival, l'arrivée en prêt d'Amine Harit a été officialisée par l'OM ce jeudi. Des joueurs olympiens ont accepté de baisser leur salaire afin que cette signature puisse être validée par la DNCG.

C’est enfin officiel. Dans un communiqué publié ce jeudi, l’OM annonce la signature d’Amine Harit (24 ans) en provenance de Schalke 04, dans le cadre d’un prêt d’un an sans option d’achat. L'international marocain (11 sélections) attendait depuis le début de la semaine que son arrivée soit validée. Il avait participé dès lundi à un entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

Selon les informations de RMC Sport, trois joueurs olympiens (Alvaro Gonzalez, Pol Lirola et Leonardo Balerdi) ont accepté de baisser leur salaire afin que le contrat de l’ancien Nantais soit accepté par la DNCG, le gendarme financier du football français, qui suit de près la situation financière de Marseille.

Pas assez de ventes

L’OM espérait vendre des joueurs pour débloquer plus rapidement ce dossier, mais Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara ont refusé d’être transférés dans les dernières heures du mercato. La solution est donc venue d’Alvaro, Lirola et Balerdi. Harit a lui aussi fait des efforts sur son salaire par rapport aux conditions initiales.

Milieu offensif capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté, il s’est révélé au FC Nantes lors de la saison 2016-2017, avant d’être transféré à Schalke, où il a alterné le bon et le moins bon (119 matchs toutes compétitions confondues, 13 buts et 23 passes décisives). Son club relégué en deuxième division, il était notamment annoncé du côté de Villarreal au début de l’été.

Mais c’est donc en Ligue 1 au sein d’un club ambitieux, qui s’est montré très actif durant ce mercato, qu’il va tenter de reprendre sa progression. Il lui faudra sans doute un peu de temps pour retrouver sa forme puisque son dernier match remonte au 22 mai. Cinquièmes au classement, les hommes de Jorge Sampaoli se déplaceront à Monaco, le 11 septembre, après la trêve internationale.