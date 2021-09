L’OM écrase Nîmes en match amical

L’Olympique de Marseille a facilement battu Nîmes 4-1 lors d’un match amical disputé ce vendredi au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Trêve internationale oblige, les joueurs de l’Olympique de Marseille non retenus en sélection sont privés de compétition officielle cette semaine. Ils ont néanmoins pu garder le rythme avec un match amical disputé face à Nîmes ce vendredi au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus.

Face aux Crocos, relégués en Ligue 2 (ils occupent la 4e place après 6 journées), les joueurs de Jorge Sampaoli n’ont pas eu à forcer leur talent pour s’imposer 4-1. Lors d’un match disputé en trois tiers-temps de 30 minutes, ce sont néanmoins les Gardois qui ouvrent le score par Karim Aribi. Le NO ne mène que onze minutes, le temps qu’il faut à Pape Gueye pour catapulter le ballon au fond des filets après un bel enchaînement poitrine-volée.

Les premiers pas d'Amine Harit

Pas de but lors du deuxième tiers-temps mais on peut signaler l’entrée en jeu de la dernière recrue du mercato estival Amine Harit à la place de Dimitri Payet. Les joueurs de l’OM prennent les devants lors du dernier tiers-temps grâce à Luis Henrique, puis au jeune Oussama Targhalline et à Leonardo Balerdi, deux dernières réalisations signées de la tête. Une victoire et une revue d’effectif qui devraient satisfaire Jorge Sampaoli.

En attendant le verdict de la commission de discipline de la LFP pour le match Nice-OM, le club phocéen occupe la 5e place de Ligue 1. Les Marseillais se déplaceront sur la pelouse de Monaco le 11 septembre dans le cadre de la 5e journée de championnat.