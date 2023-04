OM: après les louanges de Longoria, Tudor en dit plus sur son futur

Dans les colonnes du Figaro, Pablo Longoria a confié qu'il aimerait voir Igor Tudor rester à l’OM la saison prochaine. Ce vendredi, le coach croate a répondu à son président. Sans vouloir trop s’étendre sur le sujet.

Ne comptez pas sur Igor Tudor pour s’épancher sur sa situation personnelle. Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement de l'OM à Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45), le technicien croate a répondu timidement à la récente sortie de Pablo Longoria sur son avenir.

>> Revivez la conf de presse de Tudor et Kolasinac avant Lorient

Jeudi, dans les colonnes du Figaro, le président phocéen avait exprimé son souhait de voir le technicien croate poursuivre son aventure sur le banc de l’OM. "J'aimerais bien, a répondu le dirigeant espagnol à la question de savoir si Tudor resterait en poste même s’il ne remplissait pas les objectifs à la fin de saison. On a compris que, ce qu'il nous a donné, c'était la direction qu'on voulait prendre. (...) Je dis j'aimerais, car je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Mais je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur."

"Honnêtement, je ne veux pas parler du futur"

"Ce sont des bons mots de sa part, ça me fait plaisir, lui a répondu Tudor ce vendredi face aux journalistes. J’ai toujours montré mon appréciation pour les dirigeants et je le refais aujourd’hui. Après, ce n'est pas quelque chose qui est important. Honnêtement, je ne veux pas parler du futur, je veux me concentrer sur le match de dimanche. Je n'aime pas parler de ces choses-là publiquement."

"De par mon expérience, je crois que c'est mieux de voir ces choses en interne et de ne pas en parler de manière publique avant la fin de la saison, a poursuivi le Croate. Je remercie encore une fois mon président pour ces mots, mais la seule chose sur laquelle je me concentre en ce moment, c’est le match contre Lorient."

Igor Tudor est sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Récemment, l’ancien défenseur de la Juventus Turin a été annoncé dans le viseur de la Vieille Dame en cas de départ de Massimiliano Allegri cet été. "Ça fait partie du monde du football, on parle de tout. De par mon expérience, je sais que tant de rumeurs sont inventées, pour faire du clic sur internet. Il faut toujours écrire des nouvelles. Moi, je ne m'en préoccupe pas, je pense à comment battre Montpellier", avait balayé le Croate avant de défier le MHSC (1-1) lors de la précédente journée de Ligue 1. Une semaine plus tard, il n’a pas dévié de sa ligne.