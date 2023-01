OM: Bailly suspendu sept matchs? Longoria pas prévenu et très en colère

Selon La Provence, la commission de discipline de la Fédération française de football (FFF) a infligé une suspension de sept matchs au défenseur de l’OM, Eric Bailly, exclu en Coupe de France. Mais Pablo Longoria n'a pas été prévenu et fulmine contre la fuite de cette information.

Selon La Provence, la commission de discipline de la Fédération française de football (FFF) a décidé d’infliger une suspension de sept matchs à Eric Bailly (28 ans), exclu lors du troisième tour de Coupe de France contre Hyères (2-0), le 7 janvier dernier. Pour le moment, l’OM n’a pas été informé de la sanction et espère bien que son joueur ne sera pas suspendu dans de telles proportions.

Longoria dénonce "un manque de respect"

Au moment d’écrire ces lignes, le club olympien n’est pas au courant de cette sanction et n’a reçu aucun verdict de la part de la FFF. Le club marseillais est d’ailleurs très en colère et agacé que ce chiffre soit ainsi sorti. Joint par RMC Sport, Pablo Longoria se dit "très surpris de cette sanction". "Si véritablement notre joueur est suspendu sept matchs, ce serait avant tout très grave que certaines personnes aient laissé fuiter cette décision dans la presse sans même prendre la peine d’avoir notifié la sanction et prévenu le club concerné. C’est un manque de respect."

Selon nos informations, le club olympien craignait une sanction importante mais ne pensait pas que celle-ci puisse atteindre sept matchs, car il n’y avait aucune intentionnalité de la part de Bailly. Le défenseur ivoirien, prêté par Manchester United depuis l’été dernier, avait asséné de manière involontaire un violent coup de pied dans le torse de Moussa N’Diaye. Il avait écopé d’un carton rouge direct et était depuis suspendu de manière conservatoire.

L’ancien joueur de Villarreal a ainsi manqué les deux dernières rencontres de l’OM à Troyes (0-2) et contre Lorient (3-1). Si la suspension de sept matchs était confirmée , il raterait donc les cinq prochaines: contre Rennes vendredi (21h10) en huitièmes de finale de la Coupe de France, puis face à Monaco (20e journée de L1), à Nantes (J21), contre Nice (J22) et enfin à Clermont (J23). Il sera de nouveau qualifié pour le déplacement à Toulouse lors de la 24e journée (week-end du 18-19 février), une semaine avant le choc face au PSG au Vélodrome (J25).

Le geste accidentel mais violent de Bailly avait conduit son adversaire à l’hôpital où il avait même été admis en réanimation par précaution. Le défenseur s’était empressé de prendre des nouvelles de N’Diaye. "Il est vite venu dans notre vestiaire pour offrir son maillot et surtout prendre de ses nouvelles", avait expliqué l'entraîneur adjoint de Hyères (National 2) Zaki Noubir sur la radio Maritima. D'après La Provence, N'Diaye fait l'objet d'une ITT de 30 jours pour fracture d'une cote, lésion au foie et hémorragie interne.

Quelques jours plus tard, le Marseillais s’est aussi rendu à l’hôpital pour rendre visite au milieu de terrain. Cette possible lourde suspension s’ajouterait aux absences déjà régulières de Bailly depuis son arrivée au club. Il a ainsi manqué plusieurs semaines de compétitions en octobre et novembre en raison d’une blessure à la cuisse. Depuis le début de saison, Bailly a seulement joué 12 rencontres toutes compétitions confondues.