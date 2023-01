OM-Hyères: Eric Bailly a rendu visite au joueur qu'il a blessé en Coupe de France

Eric Bailly a rendu visite au joueur du Hyères FC qu’il a blessé samedi lors des 32es de finale de Coupe de France ce samedi. Le défenseur de l’OM s’est rendu à l'hôpital Nord de Marseille où se trouve actuellement Moussa N'Diaye.

L’OM a tranquillement battu Hyères (2-0) pour rejoindre les 16es de finale de la Coupe de France. Un match presque sans encombres pour les protégés de Igor Tudor qui ont quand même perdu Eric Bailly. Logiquement expulsé après un geste non maîtrisé sur Moussa N'Diaye, le défenseur ivoirien s’est rendu ce lundi à l’hôpital Nord de Marseille où le joueur varois est hospitalisé par précaution depuis samedi. Face à la presse, l’entraîneur marseillais a plaidé la clémence pour son joueur qui ne voulait pas blesser son adversaire.

"J’espère qu’il ne prendra pas beaucoup de matchs de suspension car il n’avait pas la volonté de faire mal, a estimé le technicien ce lundi. C’était une distraction, une erreur mais quand il n’y a pas la volonté de faire mal je pense que cela serait dommage qu’il prenne beaucoup de journées de suspension."

>> La conférence de presse de l’OM

Lopez souhaite un bon rétablissement à N’Diaye

Exclu pour son intervention mal maîtrisée à la fin de la première période, Eric Bailly risque plusieurs matchs de suspension pour son geste sur Moussa N'Diaye. Egalement présent devant les journalistes, Pau Lopez a également tenu à rappeler que son coéquipier ne pensait pas à mal après ce carton rouge logique.

"Tout le monde est d’accord que c’est rouge", a d’abord indiqué le gardien marseillais. Avant d’enchaîner: "J’espère le meilleur pour le joueur blessé, j’espère qu’il pourra jouer dans peu de temps. On sait qu’il à l’hôpital et qu’il y a des contacts avec lui. C’est important. Il y a le foot mais la santé c’est important et j’espère qu’il pourra jouer dans peu de temps."