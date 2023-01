OM-Hyères: Boudjellal salue l'attitude classe des dirigeants phocéens après la faute de Bailly sur N'Diaye

Invité de Bartoli Time ce dimanche sur RMC, Mourad Boudjellal a donné des nouvelles rassurantes d'Almike Moussa N'Diaye, admis à l'hôpital samedi après un tacle reçu lors du 32e de finale de Coupe de France entre Hyères FC et l'OM. Pour le président du club varois, les dirigeants et Eric Bailly ont montré une attitude classe après l'incident.

Les nouvelles sont rassurantes pour Almike Moussa N'Diaye. Victime d'un violent tacle d'Eric Bailly ce samedi lors d'un 32e de finale de Coupe de France entre Hyères FC et l'OM, le joueur du club varois a passé sa nuit à l'hôpital. Invité de Bartoli Time ce dimanche sur RMC, Mourad Boudjellal a souligné l'attitude classe des dirigeants phocéens.

"Longoria est venu le voir"

Pourtant, Mourad Boudjellal n'a pas vu le tacle d'Eric Bailly de ses propres yeux. Mécontent de voir cette affiche se jouer à Martigues - et non à Toulon comme il le souhaitait - le président du Hyères FC ne se trouvait pas au stade pour assister à cette affiche.

Néanmoins, l'ancien dirigeant du club de rugby du RC Toulon a vanté l'attitude du camp adverse: "Les gens de l'OM ont été nickels. Pablo Longoria est venu le voir aujourd'hui, a révélé Mourad Boudjellal sur RMC. Ils sont venus s'excuser, pour nous c'est vraiment un fait de jeu."

"En aucun cas, on ne dira que c'est un acte volontaire"

"Il a été admis en réanimation à l'hôpital Nord de Marseille, on était assez inquiets hier. Il est touché aux poumons, les côtes et au foie, a indiqué Boudjellal sur l'état de santé de son joueur. Aujourd'hui ça va mieux, il est hors de danger. Il est gardé à l'hôpital, j'irai le voir demain."

Selon Boudjellal, Almike Moussa N'Diaye se dirige vers une absence de "plusieurs mois". La suite de sa saison semble très compromise. "Je ne suis pas là pour juger le joueur de l'OM. Malheureusement il y a des accidents dans le sport, a souligné le président du Hyères FC. C'était un match à enjeux, avec de l'engagement. En aucun cas, on ne dira que c'est un acte volontaire ou un attentat."

De son côté, Eric Bailly est venu offrir son maillot dans le vestiaire et s'est excusé pour son mauvais geste. "Il s'est excusé 150 fois, on sentait le gars qui n'était pas bien", a noté Boudjellal sur l'international ivoirien. Le défenseur risque désormais quatre à six matchs de suspension.