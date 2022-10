OM: Balerdi raconte comment il a remonté la pente après les sifflets du Vélodrome, et avec l'aide de Tudor

Buteur face au Sporting Portugal mardi en Ligue des champions et auteur d'une nouvelle prestation remarquée, Leonardo Balerdi semble peu à peu gagner confiance. En conférence de presse vendredi avant une rencontre face à l'AC Ajaccio samedi (17h), le défenseur argentin de l'OM s'est confié sur son état d'esprit et est revenu sur les critiques passées, qu'il a surmontées avec l'aide d'Igor Tudor.

Un but et une victoire qui sonnent peut-être comme une libération. Ce mardi, Leonardo Balerdi a marqué lors du succès de l'OM (4-1) en Ligue des champions face au Sporting Portugal. De quoi renforcer la confiance d'un joueur qui a été plutôt critiqué en ce début de saison.

Passé en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de l'AC Ajaccio lors de la 10e journée de Ligue 1, Leonardo Balerdi s'est confié sur son état d'esprit: "Je me sens bien maintenant. Cela a été dur car je joue pour ma famille et les supporters. Mais c'est le foot. J'écoute ma famille, mes amis, mes coéquipiers. Je me sens très très bien."

Avec 12 matchs disputés depuis le début de saison, Leonardo Balerdi a participé à toutes les rencontres de l'OM sous les ordres d'Igor Tudor. Le technicien croate n'a pas lâché son joueur, le défendant même après la partie face à Lille le 10 septembre, où Balerdi avait été sorti après 30 minutes sur un choix tactique.

"J'ai compris le changement que Tudor avait fait contre Lille"

"Je me sens mieux à l'entraînement. La confiance du coach, c'est très important. Il m'a beaucoup aidé récemment, a admis Balerdi. Je sais qu'à Vérone il avait déjà sorti des joueurs ayant pris un jaune et qui avaient mal joué en première période. J'ai compris le changement qu'il avait fait contre Lille. Il ne s'est pas rendu compte que j'aurais pu être sifflé, il m'avait remplacé avant la mi-temps instinctivement."

Souvent utilisé dans l'axe de la défense à trois, Leonardo Balerdi a commencé à gauche mardi en Europe. Sa performance a d'ailleurs été saluée par Tudor. L'ancien du Borussia Dortmund, arrivé à l'été 2020, voulait en tout cas participer à cette compétition cette année, lui qui a connu la dernière campagne en 2020-2021. "J'ai parlé avec Bologne, j'ai parlé avec ma famille mais j'ai dit que je voulais rester ici à Marseille, est revenu l'intéressé, à propos du dernier mercato où il aurait pu partir. Les gens qui parlent, cela m'a fait mal, mais je veux jouer à Marseille, je veux y jouer la Ligue des champions."

De son côté, Igor Tudor a vanté une nouvelle fois les qualités de son joueur, qui a réussi à inverser la tendance. "Je ne pense pas que c'était un mauvais moment, mais plutôt un ou deux matchs en-dessous de ses capacités, a estimé le Croate. Une fois qu'il a pris le rythme, il a réalisé des prestations de haut niveau. Il a eu un problème à l'épaule. C'est vrai qu'il a eu une proposition pour partir mais j'ai insisté pour le garder, je croyais en lui." Balerdi devrait donc enchaîner samedi, où l'OM aura l'occasion de poursuivre sur sa belle série, actuellement deuxième de Ligue 1 à deux unités du PSG.