OM: Bamba Dieng réintégré à l'entraînement collectif avant le match contre Lille

Poussé vers la sortie et non qualifié pour disputer la phase de poules de la Ligue des champions avec l’OM, l’attaquant sénégalais Bamba Dieng a réintégré le groupe phocéen vendredi durant toute la séance d’entraînement. Et s'il était dans le groupe face au LOSC?

L’horizon s’éclaircit pour Bamba Dieng. A la veille du match de la septième journée de Ligue 1 face à Lille, samedi soir au stade Vélodrome (21h), l’attaquant sénégalais de l'Olympique de Marseille a été réintégré au collectif sur toute la séance ce vendredi. En attendant de savoir si Igor Tudor le convoquera dans son groupe et lui donnera du temps de jeu face aux Dogues, le joueur de 22 ans peut espérer renouer, à terme, avec la compétition, lui qui avait été poussé vers la sortie au mercato.

Rongier suspendu face aux Dogues

Lors de la dernière journée du marché des transferts estival, Bamba Dieng avait été tout proche de rejoindre Leeds et surtout l’OGC Nice. Les deux clubs s’étaient même mis d’accord mais l’opération avait échoué, l'attaquant ayant été recalé à la visite médicale. Il y a une semaine, Pablo Longoria a démenti toute mise à l'écart de son joueur: "Jamais on a pris la décision d'écarter un joueur."

Et le président de l'OM d'ajouter à propos de Dieng: "C'est un bon joueur, il est champion d'Afrique. Mais il y a du changement et c'est au coach de faire les choix techniques, à chaque match, chaque entraînement." Bamba Dieng n’a pas disputé de rencontre officielle depuis la reprise de la saison et n’est pas qualifié sur les listes UEFA pour disputer la phase de poules de Ligue des champions. Face à Lille, Igor Tudor peut s’appuyer sur un groupe au complet à l’exception de Valentin Rongier, suspendu samedi soir. L’ancien Nantais s’est entraîné à part.

Sa réintégration, une obligation

Très rapidement après l’échec de son transfert à Nice, le joueur a pris la décision avec son entourage de rester à Marseille au moins jusqu’en janvier. Les dirigeants de l’OM avaient en tête de le transférer mais Dieng n’avait aucune intention de signer dans des championnats où le mercato n’était pas encore terminé, à savoir la Belgique ou la Turquie par exemple. L'attaquant a donc été réintégré aux entrainements collectifs, ce qui est obligatoire pour les joueurs professionnels, qui ne peuvent pas être tenus à l’écart du groupe durablement. Cela ne veut pas dire, aujourd’hui, que Dieng aura tout de suite du temps de jeu: il n'est d'ailleurs pas inscrit sur la liste de l'OM en Ligue des champions.

Tudor va observer son investissement et la qualité de ses séances et il prendra alors la décision de le relancer ou pas. Le joueur se dit très motivé et veut aussi avoir du temps de jeu avec en ligne de mire la Coupe du monde, pour laquelle il devrait être convoqué avec le Sénégal.

Au sein de l’OM, où le cas Bamba Dieng a beaucoup fait parler ces derniers mois - tout le monde ne comprenait pas sa mise à l’écart - on peut aussi estimer à juste titre qu’il vaut mieux relancer Dieng pour que le joueur ne perde pas sa valeur, voire que celle-ci augmente. Bref, le faire jouer, chasser les doutes sur sa condition physique et son pépin lors de la visite médicale, et pourquoi pas le voir réussir quelques belles choses au Mondial. Tout cela ne pourrait que rendre service au club olympien, même s’il souhaitait encore vendre Dieng dans un avenir proche par exemple au mercato hivernal.