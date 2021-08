OM-Bordeaux: encore un coup de génie pour Payet, décisif malgré le match nul

Après une préparation très satisfaisante, Dimitri Payet fait un début de championnat étincelant, avec déjà trois buts. De nouveau décisif face à Bordeaux (2-2), il est l’un des moteurs du projet de l’OM et de Jorge Sampaoli.

Une prise de balle côté gauche, une course de 20 mètres pour aller jusqu’à l’entrée de la surface de réparation et une frappe à ras de terre qui trompe Benoît Costil. En quelques secondes, ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux, Dimitri Payet a enflammé le Vélodrome. Le numéro 10 de l’OM, s’il n’a pas permis la victoire des siens contre le club bordelais (2-2), a encore assumé son rôle de leader sur le terrain.

Après son doublé contre Montpellier, la semaine dernière, le Réunionnais en est désormais à trois buts en Ligue 1, déjà. C’est autant que lors de ses 13 derniers matchs de la saison dernière. Payet est ainsi dans la lancée de sa préparation, qui l’a vu être ultra décisif et marquer contre Braga, Benfica et Villarreal. Sensible au projet de Jorge Sampaoli, son implication sur le terrain est incontestable.

Nouveau poste, nouvelle efficacité

Fini les critiques sur son poids ou son investissement, Dimitri Payet a débuté cette saison en forme, à 34 ans. La dernière fois qu’il avait été décisif lors des deux premières journées de championnat, c’était lors de son dernier exercice anglais à West Ham, en 2016-2017, avec à l’époque une passe décisive contre Arsenal puis un but contre Leicester.

S’il a parfois eu des relations assez fraiches avec ses entraîneurs sur la fin, Rudi Garcia et André Villas-Boas par exemple, pour ne citer que les derniers, Dimitri Payet semble adhérer aux méthodes de Jorge Sampaoli. Avec sept passes décisives et trois buts en onze matchs la saison dernière, une fois l’entraîneur argentin arrivé, le meneur de jeu avait retrouvé son efficacité. Il est reparti sur des bases aussi élevées.

Même replacé régulièrement dans un rôle de faux numéro 9 peu habituel pour lui, Dimitri Payet réussit à mener le jeu des Marseillais, tout en étant forcément plus impliqué à la finition. Si l’OM est dans le bon wagon après deux journées, derrière Angers, Clermont et Paris, le club phocéen le doit en partie à son numéro 10.