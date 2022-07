OM: c'est officiel, Igor Tudor est le nouvel entraîneur de Marseille

Comme attendu, Igor Tudor a été choisi par Pablo Longoria pour succéder à Jorge Sampaoli. Le Croate, qui était au Hellas Vérone la saison dernière, est officiellement le nouvel entraîneur de l'OM.

Pablo Longoria - qui avait anticipé - aura réglé ce dossier en un temps quasi record. Après avoir vu Jorge Sampaoli quitter le navire vendredi, le président de l’OM n’a pas traîné pour lui trouver un successeur. L’arrivée d’Igor Tudor a été officialisée ce lundi dans un communiqué. Le Croate de 44 ans s’est engagé pour une durée de deux ans, et sera présenta à la presse dès ce mardi au stade Vélodrome. Comme indiqué par RMC Sport, son contrat ne comprend pas d’année supplémentaire en option.

"Aujourd'hui, l'OM est dans une situation plus solide grâce au leadership du président Pablo Longoria, explique le propriétaire Frank McCourt dans un communiqué. En collaboration avec Jorge Sampaoli, qui avait également rejoint le club l'année dernière à un moment difficile, ils ont tous deux travaillé sans relâche pour libérer le potentiel de l'équipe. Alors que Jorge passe la main, je lui souhaite bonne chance et je lui exprime ma gratitude pour ce qu'il a fait. (...) Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club. Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur. (...) Igor est un authentique leader qui propose une vision audacieuse du foot, qui ne recule devant aucun défi et qui est déterminé à rechercher l'excellence."

Il était la priorité de Longoria

L'ancien coach du Hellas Vérone a déjà pris le groupe en mains. Avec l’objectif de vite prendre ses marques pour préparer le début de la nouvelle saison de Ligue 1. Les coéquipiers de Dimitri Payet commenceront face au Stade de Reims, le week-end du 7 août, au Vélodrome. Ils auront avant cela cinq matchs amicaux au programme pour monter en puissance, tous diffusés sur les chaînes du groupe Altice (RMC Sport, RMC Story, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var) : contre Marignane Gignac FC (13 juillet), Norwich (16 juillet), Middlesbrough (22 juillet), le Betis Séville (27 juillet) et un duel prestigieux face à l’AC Milan (31 juillet).

Ex-défenseur central passé notamment par la Juventus Turin, Tudor a entamé sa reconversion en 2012 en intégrant le staff de la sélection croate. Il est ensuite passé numéro un avec des expériences plus ou moins concluantes : Hajduk Split, PAOK Salonique, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, à nouveau Hajduk Split et Hellas Vérone. Il a aussi été l'adjoint d'Andrea Pirlo à la Juve en 2020-2021. Avec le Hellas, il s'est fait remarquer la saison dernière en terminant à la neuvième place de la Serie A, en produisant un jeu chatoyant.

Même s'il n'a jamais connu la Ligue des champions comme coach, il a toujours été la priorité de Longoria pour succéder à Sampaoli. Séduit par leurs échanges et ce qu’il a réussi à faire en Italie, le président marseillais est convaincu qu’il est l’homme de la situation pour entamer un nouveau cycle.