OM: après le départ de Sampaoli, Longoria rassure sur l’engagement de McCourt

Ce vendredi, après avoir expliqué les raisons du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria s’est attardé sur le niveau d’engagement de Franck McCourt. Le président de l’OM assure que son propriétaire "cherche toujours à être le plus compétitif possible".

L’Olympique de Marseille traverse une petite tempête. Mais son président l’assure: il y a toujours un capitaine à bord. Après avoir détaillé les raisons du départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a tenu à rassurer sur l’engagement de son propriétaire, Frank McCourt.

"Frank, c'est un gagnant. Je peux rassurer tout le monde: son niveau d’engagement est très important. Il cherche toujours à être le plus compétitif possible. Être compétitif dans le football, ça dépend de l’argent mais aussi de la créativité. L'objectif de ce club est d'être plus compétitif, plus grand et plus fort chaque année."

Le président du club phocéen a également donné plus de détails sur le départ de Sampaoli, qui survient deux jours après la reprise de l’entraînement et un peu plus d’un mois avant la première journée de Ligue 1.

Le successeur de Sampaoli bouclé avant lundi ?

"Pour préparer la saison, on a commencé à travailler. C'est un projet, tout le monde doit aller dans la même direction. On entre dans des moments de frictions professionnelles, pas personnelles, a détaillé le dirigeant espagnol face aux médias. C'est une question de timing. On a décidé que c'était la meilleure des décisions de nous séparer pour protéger le club."

Pablo Longoria a par ailleurs assuré avoir déjà un "candidat en tête" pour prendre la succession d’El Pelado. Le dirigeant espère que tout sera bouclé avant lundi, date du début de la préparation. “On a déjà commencé à travailler sur la suite. (...) On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution."