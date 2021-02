OM: "Mieux vaut tard que jamais...", Tapie salue le remplacement d'Eyraud

Ancien président de l'OM, Bernard Tapie a réagi positivement à la nomination de Pablo Longoria, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud à la tête du club. Dans les colonnes de La Provence, Tapie adresse aussi un message à l'actionnaire, Frank McCourt.

A moins de deux jours d'un choc face à l'OL en championnat (ce dimanche à 21h), Frank McCourt a annoncé ce vendredi de profonds changements pour l'OM. En premier lieu duquel la nomination de Pablo Longoria en tant que président du club, en remplacement de Jacques-Henri Eyraud.

Une décision qui a suscité un certain enthousiasme du côté des supporters et même de Bernard Tapie, ancien président historique du club phocéen. "Ah, il était temps! A un moment donné, les choses sont tellement évidentes que même le bon sens n'a plus de sens. C'est une décision qui aurait dû être prise bien plus tôt selon moi, a réagi Bernard Tapie ce samedi dans les colonnes de La Provence. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais..."

"McCourt doit faire surface"

Après quatre ans et demi en tant que président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud restera pour l'heure dans l'organigramme du club, en tant que président du directoire. Mais la décision de McCourt en appelle d'autres, à l'image de son arrivée prochaine du côté de Marseille pour y rencontrer les groupes de supporters.

"Maintenant, il faut que Frank McCourt fasse surface. Si celui qui paie est trop distant, c'est très rare que ça aille très haut, évoque encore Tapie. Regardez les clubs où ça fonctionne: à chaque fois il y a une vraie proximité entre celui qui finance et celui qui dirige. C'est à la fois plus judicieux pour le club mais aussi plus confortable pour le président délégué."

Président de l'OM entre avril 1986 et décembre 1994, Bernard Tapie espère aussi à l'avenir que Frank McCourt "n'attende plus que la situation se dégrade pour prendre des décisions". Parallèlement au remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur de l'OM jusqu'en juin 2023. Mais Nasser Larguet devrait bien ce dimanche être une dernière fois sur le banc du club phocéen pour le choc face à l'OL, en clôture de la 27e journée de Ligue 1.