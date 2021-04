OM: Caleta-Car suspendu deux matchs après son expulsion à Montpellier

Exclu pour jeu dangereux samedi dernier à Montpellier (3-3) en Ligue 1, le défenseur marseillais Duje Caleta-Car a écopé de deux matchs de suspension.

Le défenseur central de l'Olympique de Marseille Duje Caleta-Car, exclu pour jeu dangereux samedi à Montpellier (3-3), a écopé de deux matches de suspension, a annoncé ce mercredi la Ligue de football professionnel. L'international croate de 24 ans manquera les rencontres de Ligue 1 contre Lorient samedi (17h) et à Reims le vendredi 23 avril. Son club occupe actuellement la 6e place de la Ligue 1.

Une faute grossière

Duje Caleta-Car avait été expulsé à la 62e minute du match contre le MHSC, sanctionné par un carton rouge direct, après un pied haut sur la jambe gauche Stephy Mavididi. Une faute grossière logiquement sanctionnée. Réduits à 10, les Marseillais avaient malgré tout réussi à inscrire un troisième but et à prendre l'avantage grâce à Lucas Perrin (71e). Mais l’OM n’avait pas réussi à tenir et avait fini par craquer en toute fin de rencontre. Gaëtan Laborde avait égalisé au bout du temps additionnel (90e+3). Un scenario cruel pour l’OM.

La commission de discipline de la LFP, réunie mercredi, a par ailleurs entériné la suspension d'un match pour accumulation de cartons jaunes concernant le capitaine rennais Damien Da Silva et ses coéquipiers Nayef Aguerd et Serhou Guirassy. La sanction prendra effet le dimanche 25 avril à Dijon. Même sanction pour Denis Bouanga (ASSE) et Steve Mounié (Brest).