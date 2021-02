OM: Caleta-Car explique son transfert avorté à Liverpool

Duje Caleta-Car est revenu sur l'épisode de son transfert vers Liverpool finalement manqué en fin de mercato. L’OM avait bloqué le défenseur croate qui dit ne pas avoir de regret. Même s’il estime qu’un transfert chez les Reds aurait été un grand pas pour sa carrière.

Alors que l’OM se prépare à affronter Nice (mercredi, 21 heures) en match en retard de la 11e journée de Ligue 1 dans un contexte particulièrement tendu au club, Duje Caleta-Car était en conférence de presse mardi. Le Croate est revenu son transfert avorté vers Liverpool, en fin de mercato en janvier. Le défenseur de l'OM s'apprêtait à décoller pour l'Angleterre en jet privé, quand le club marseillais a finalement refusé de le libérer. "J’ai bien reçu une offre de Liverpool. J’étais très heureux, car c’est un grand club et c’est un honneur de savoir qu’un tel club me sollicite. Ça signifie que mes performances sont bonnes", a-t-il d’abord déclaré.

"Je ne regrette pas"

"Mais avec le club, nous avons décidé que je resterai. Marseille est aussi un grand club, qui m'a beaucoup donné et j’ai encore beaucoup de progrès à faire", a continué Duje Caleta-Car. "Je ne regrette pas de ne pas être parti, car je joue déjà dans un grand club", a-t-il insisté, avant de concéder: "C’est vrai qu’un départ à Liverpool aurait été un grand pas en avant pour ma carrière. Mais pour l’instant, je joue à l’OM, je me concentre sur l’OM et on verra pour la suite".

Fin janvier, l'international croate (10 sélections) était en négociations très avancées avec les Reds, qui doivent composer avec une hécatombe de blessures en défense ces dernières semaines. Mais l’OM a estimé ne pas être en mesure de pouvoir remplacer son joueur à 24 heures de la fin du mercato. Le club phocéen a donc mis fin à ses échanges avec les Reds.

Sous contrat jusqu'en 2023, Caleta-Car est arrivé à Marseille à l’été 2018 en provenance du Red Bull Salzbourg pour 19 millions d’euros. Aujourd’hui, il est estimé à 23 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.