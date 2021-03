OM: des supporters réclament le retour du logo historique

Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters de l'OM ont demandé ces dernières heures au club et à l'équipementier Puma de reprendre le "blason historique" sur les maillots dès les prochaines saisons.

A chaque jour son combat à Marseille. Au lendemain de la présentation de Jorge Sampaoli, des supporters de l’OM ont lancé ce mercredi une action commune sur leurs réseaux sociaux personnels. L’objectif, faire revenir le "blason historique" sur les maillots de l’OM, blason qui a disparu depuis 2004. "Parce que l’OM n’est pas un vulgaire produit de consommation. Parce que notre passion s’est forgée au travers de notre histoire, traversant le purgatoire et le paradis. Parce que notre histoire est notre fierté. Retrouvons notre #BlasonOMHistorique", peut-on par exemple lire sur le compte Twitter "Droit Au But", suivi par plus de 17.000 personnes.

Plusieurs centaines de tweets similaires ont été publiés depuis ce mercredi matin, mentionnant à chaque fois les comptes officiels de l’OM et de Puma, l’équipementier.

Marseille et ses blasons

Créé en 1899, l’OM doit son premier blason à son fondateur, René Dufaure de Montmirail. Un O plaqué sur M, le tout sous une bannière portant le slogan "Droit au but": le "blason historique" de Marseille. Disparaissant entre 1935 et 1986, ce logo revient à l’aube des années Tapie et devient le symbole du sacre européen de 1993. Pendant près de dix-huit ans, il change fréquemment de couleurs mais garde sa disposition bien connue.

En 2004, le club décide toutefois de moderniser son logo et revêt celui actuellement porté par les joueurs, même si le "blason historique" revient parfois, comme sur le maillot domicile de la saison 2014-2015 ou sur le maillot third de la saison 2017-2018. Si l’on omet ces occurrences, l’OM a connu neuf logos différents en 122 ans d’existence.

D’autres messages et actions numériques sont prévus dans les prochains jours. Marseille affronte Rennes ce mercredi soir (19h), en match en retard de la 22e journée de Ligue 1.