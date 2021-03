OM: Sampaoli explique pourquoi il a signé à Marseille

Jorge Sampaoli a été présenté à la presse ce mardi, à la veille de sa première rencontre sur le banc phocéen face au Stade rennais (ce mercredi à 19h), pour un match en retard en Ligue 1. L'entraîneur argentin a expliqué pourquoi il s'est engagé avec Marseille, tout en donnant quelques indications sur ses attentes pour les premiers matchs.

Après une quarantaine de six jours, Jorge Sampaoli a enfin été présenté ce mardi en tant qu'entraîneur de l'OM. L'entraîneur argentin, qui arrive en cours de saison en Ligue 1, débarque du Brésil où il reste sur une expérience avec l'Atlético Mineiro. Après près de quatre années à l'étranger, Sampaoli retrouve le football européen et va découvrir un nouveau championnat.

A la veille de son premier match, à domicile, face au Stade Rennais ce mercredi (19h), Sampaoli a expliqué les raisons de sa signature. "J'ai choisi l'OM pour de nombreuses raisons. C'est un club que je connais depuis longtemps. Mon choix s'est porté sur l'OM pour le style de vie, la culture des gens. Il y a une grande identification populaire et passionnelle des gens à ce club, a détaillé celui qui succède à André Villas-Boas. C'est une joie immense qu'on ait fait appel à moi pour participer à ce projet."

"Que chaque joueurs sache qu'il a de la chance de porter ce maillot"

Alors qu'il reste 11 matchs à l'OM pour tenter de décrocher une qualification européenne, Jorge Sampaoli va devoir relancer une équipe qui traverse une crise sportive, à l'image de l'humiliation subie dimanche soir en Coupe de France. "Concernant le groupe, on a commencé à évaluer les joueurs à court terme pour prendre des décisions à moyen et à long terme en ce qui concerne le jeu. La philosophie consistera à se porter davantage sur le but adverse que vers le nôtre, a indiqué Sampaoli. Cest mon souhait de mette en place une philosophie de jeu. On va essayer de revenir aux fondamentaux, à savoir le rythme, l'envie, et que chaque joueur sache qu'il a de la chance de porter ce maillot. On a commencé à proposer des outils pour sortir de ce moment dificile."

Actuel 8e de Ligue 1, l'OM pourrait revenir à deux points de Lens ce mercredi en cas de victoire et repasser en 6e position. Trois jours après la défaite face à Canet-en-Roussillon en Coupe de France, un club de National 2, les premières décisions de Jorge Sampaoli à la tête de l'OM seront forcément scrutées de près.