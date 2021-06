Equipe de France: Cissé comprend "la réaction de buteur" de Giroud

Djibril Cissé, ancien attaquant d’Auxerre, Liverpool ou Marseille, ne comprend pas la polémique suscitée par la réaction d’Olivier Giroud, regrettant de ne pas avoir bénéficié de suffisamment de munitions face à la Bulgarie (3-0).

Un petit nuage plane au-dessus de l’équipe de France, à quatre jours de son entrée en lice à l’Euro. Les déclarations d’Olivier Giroud se plaignant de ne pas avoir reçu suffisamment de ballons lors du match face à la Bulgarie (3-0) ont un peu crispé l’atmosphère. Kylian Mbappé, qui s’est senti visé par les reproches de son coéquipier, n’a pas vraiment digéré. Une polémique qui agace Djibril Cissé, ancien attaquant de l’équipe de France.

"Ça me fait rigoler mais ça me fait de la peine en vrai, confie l’ancien joueur d’Auxerre sur L’Equipe. Il n’y a rien, ce sont des histoires qui ne servent à rien. On est en train de préparer un Euro et on parle d’un qui a liké un tweet (Giroud qui a finalement enlevé ce like, ndlr), d’un qui n’a pas fait une passe à l’autre. C’est une réaction d’avant-centre qu’il a eue."

"Moi, j’insultais la Terre entière"

Djibril Cissé se base sur son cas personnel et se souvient de ses humeurs volcaniques quand il n’était pas servi. "Moi, j’insultais la Terre entière, confie-t-il. Quand Olivier (Kapo) ne me passait pas le ballon, quand Philippe (Mexès) ou Kali (Fadiga) ne me passaient pas le ballon, c’étaient des explosions sur le terrain. C’était des réactions de buteur. Il veut marquer, il a soif de buts. Il pense qu’on peut lui donner… On pense toujours que le passeur peut nous la mettre mais il ne peut pas en fait. Donc, on gueule et on réagit comme ça après le match. Il n’y a pas lieu de faire tout ça."

Au lendemain du match face à la Bulgarie, Mbappé souhaitait se rendre face à la presse pour s’expliquer. Ce qu’a refusé Didier Deschamps. Selon nos informations, Giroud est allé parler à Mbappé jeudi pour s’expliquer et reconnaitre la maladresse de ses propos mais Mbappé est apparu assez fermé.