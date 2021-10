OM: Drogba affirme qu’on lui a demandé de ne pas revenir au Vélodrome

Ancienne idole des supporters de l’Olympique de Marseille, Didier Drogba effectuera son grand retour au stade Vélodrome mercredi à l’occasion d’un match de charité au profit de l’UNICEF. Interrogé dimanche par La Provence, l’ancien buteur de l’OM et de Chelsea a confié qu’on lui avait demandé de ne pas revenir dans son ancien jardin.

Entre Didier Drogba et les supporters de l’OM, les liens sont pour la vie. Depuis que l’attaquant ivoirien a posé ses valises à Marseille avant d’entamer une saison exceptionnelle en 2003-2004 (32 buts en 55 matches toutes compétitions confondues), les deux camps ont multiplié les déclarations d’amour. Mais l’Ivoirien, désormais retraité des terrains, n’a plus jamais porté le maillot de l’Olympique de Marseille. Parti à Chelsea de José Mourinho en 2004, il est cependant revenu une fois au stade Vélodrome. C’était le 8 décembre 2010 lors d’un match de Ligue des champions OM-Chelsea (1-0, but de Brandao). "Ça reste un énorme souvenir, confie-t-il ce dimanche à La Provence. Du début à la fin. J’aurais voulu rester tout le match sur le terrain mais Carlo Ancelotti m’avait fait sortir."

"On m’avait demandé de ne plus revenir au stade…"

En dépit des rumeurs permanentes sur son possible retour à l’OM, Didier Drogba n’est jamais revenu au stade Vélodrome jusqu’à sa retraite en 2018. Pas en simple spectateur. "Alors pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au stade…" révèle-t-il au quotidien provençal. Qui, quand et pourquoi ? L’Ivoirien de 43 ans n’en dit pas plus mais pourrait être un peu plus bavard d’ici mercredi, jour où il foulera la pelouse de son ancien jardin à l’occasion d’un match de charité au profit de l’UNICEF. "Pour avoir une attaque Cissé-Drogba-Niang, il n’y avait qu’un tel match pour l’imaginer, dit-il. Vous voyez le feu que ça met !"