OM: Drogba va bientôt signer son grand retour au Vélodrome

Un match caritatif sera organisé à Marseille le 13 octobre, au profit de l’Unicef et de la fondation de Didier Drogba, qui fera son retour au Vélodrome pour l’occasion.

Les supporters phocéens ont longtemps attendu le retour en tant que joueur de leur idole, Didier Drogba, au Vélodrome. Peine perdue: au cours de sa carrière, l’Ivoirien, qui a pris sa retraite en 2018, n’est jamais revenu à l’Olympique de Marseille, qu’il a quitté en 2004. Dix-sept ans après, il va pourtant pouvoir de nouveau fouler la pelouse de ses premiers exploits européens, à l’occasion d’un match de charité.

L’évènement, intitulé "Le match des héros" mettra aux prises deux équipes, ce lundi: la "Team Unicef" et la "Team OM Legends". Cette dernière comprendra plusieurs vieilles gloires marseillaises: Drogba, donc, mais aussi Éric Di Méco, Djibril Cissé, Mamadou Niang, Fabrizio Ravanelli et le sélectionneur Jean-Pierre Papin. Les revenus engendrés par le match iront au profit de la Fondation Didier Drogba et de l’Unicef.

Riner, Parker et Kev Adams au casting

En marge du match, une tombola en ligne permettant de gagner un maillot de l’OM de Drogba ou un kimono de Teddy Riner se tiendra en parallèle pour les spectateurs. Créée en 2007, la fondation Droga vise à améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants en Côte d’Ivoire.

Du côté de la Team Unicef, un casting très hétérogène, mixant célébrités, sportifs et footballeurs a été rassemblé, sous la houlette de l’entraineur Arsène Wenger. Christian Karembeu, Esteban Cambiasso et Robert Pirès vont ainsi évoluer aux côtés de Teddy Riner, Tony Parker ou, plus improbable encore, de l’humoriste Kev Adams et du chanteur Matt Pokora.