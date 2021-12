OM en direct: Sampaoli ne promet pas à Mandanda de jouer les coupes

"On sait qu'on affronte une équipe de Strasbourg en excellente forme offensivement. Les meilleures solutions de contrer une telle attaque, c'est un marquage strict, ou prendre le contrôle du jeu pour que les joueurs adverses soient le moins possible en contact avec notre but. On a peu de temps pour se préparer. On a un calendrier très chargé. On sait très bien que ce sera très compliqué. Ce sera un match très difficile si on ne fait pas ce qu'il faut, ou qu'on ne choisit pas les bons joueurs".