OM en direct: McCourt a dit à Payan qu'il voulait gagner la Ligue des champions

Présent à Marseille depuis ce lundi, notamment pour rencontrer les supporters, le propriétaire de l’OM Frank McCourt a regretté la comparaison entre les incidents au Capitole, à Washington, et à la Commanderie. L’Américain, qui était sous le coup de l’émotion, déplore cette formule et l’amalgame qui a été fait entre les casseurs et l’ensemble des supporters.

Frank McCourt veut que l’OM renoue le dialogue avec les supporters. La mise en demeure et menace de résiliation de la convention est annulée. Il veut tourner la page JHE. McCourt n’a pas voulu "charger" Eyraud mais a promis que ce dernier n’allait plus avoir d’influence dans le club. "Eyraud is out" (Eyraud est dehors), a-t-il affirmé aux supporters.

C’est Pablo Longoria, le nouveau président de l’OM, qui traduisait la prise de parole de l’actionnaire américain.

Sur le passé, McCourt a estimé qu’il avait tenu ses promesses en termes d’investissement financier. Les supporters lui ont répondu que cet argent avait été mal géré, "dilapidé". McCourt a reconnu qu’il se devait d’être plus présent, mais que cela n’a pas été évident avec la crise sanitaire.

Sur le futur, McCourt a affirmé que l’OM n’est pas, n’a jamais été et ne sera pas à vendre. Il veut même que l’OM reste longtemps dans la famille McCourt. Il estime que l’OM débute un nouveau chapitre, avec de l’ambition, et il espère un recrutement axé sur des jeunes talents prometteurs.

(Florent Germain)