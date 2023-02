OM: Fanni raconte comment il a privé Lucas Moura d'un but incroyable avec le PSG

Invité de BFM Marseille ce mercredi, avant le choc OM-PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, Rod Fanni est revenu sur son sauvetage in extremis devant Lucas Moura, auteur d'un rush totalement fou en 2014 au Parc des Princes.

2 mars 2014, Parc des Princes, 27e journée de Ligue 1. On joue la 14e minute de jeu entre Parisiens et Marseillais. Le score est de 0-0 lorsque le ballon atterrit dans les pieds de Lucas Moura après un tacle rageur de Blaise Matuidi devant sa surface.

L’attaquant brésilien ne se pose pas de question. Un premier crochet pour effacer André Ayew et le voilà lancé dans un rush totalement dingue. Parti de son propre camp, il accélère, encore et encore, s’amuse des défenseurs venus à se rencontre, et se présente face à Steve Mandanda. Au bout de l’effort, il tente un petit piqué et pense sans doute inscrire le plus beau but de sa carrière. Sauf que Rod Fanni a bien suivi l’action.

"J’avais beaucoup de rage"

Au prix d’un énorme retour, le défenseur s’arrache et parvient à repousser le ballon in extremis pour empêcher Lucas de marquer. Le PSG s’imposera finalement 2-0, grâce à des buts de Maxwell et Edinson Cavani, mais c’est bien cette action qui est restée dans toutes les mémoires. Invité de BFM Marseille ce mercredi, avant le choc OM-PSG en huitièmes de finale de la Coupe de France, Fanni est revenu sur son sauvetage. Avec un grand sourire.

"Sur le terrain, j’avais beaucoup de rage et de haine, a-t-il confié. Quand je l’ai vu faire ses dribbles… A chaque dribble, on entendait le stade faire ‘wow’. Ça montait en moi, je me suis dit : ‘ça suffit !’ J’avais la chance de courir assez vite et à chaque dribble j’avais la rage. Le fait de pouvoir la sortir, j’étais comme un fou. Ce n’était pas possible de laisser passer un but pareil. J’ai morflé après sur les réseaux sociaux, on m’a dit : ‘Rod tu n’aimes pas le football, tu aurais dû le laisser marquer.’ Mais, Parisiens, je m’en fous ! (rires)"

Passé par Marseille entre 2010 et 2015, puis de 2016 à 2016, Fanni se souvient "de moments formidables" lors des Classiques. "Je souhaite à chacun de pouvoir le vivre, même si ça ne m’a pas toujours souri. C’est exceptionnel. Moi je viens de Martigues, j’ai vraiment vécu à l’heure de ces matchs. Et vivre ça ensuite en tant que joueur, c’était formidable", a-t-il raconté.