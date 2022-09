OM-Francfort: le constat sévère de Di Meco sur Payet et Gerson

Dans le Super Moscato Show au lendemain de la défaite de l'OM contre l'Eintracht Francfort en Ligue des champions, Éric Di Meco déplore les titularisations de Dimitri Payet et Gerson.

Éric Di Meco ne veut plus revoir Dimitri Payet et Gerson associés en soutien de l'attaquant de pointe. Après la défaite 1-0 de l'Olympique de Marseille contre l'Eintracht Francfort au Vélodrome en Ligue des champions, le consultant RMC Sport considère qu'Igor Tudor s'est lourdement trompé dans son onze de départ.

"Souvenons-nous: il s'est fait siffler [en début de saison] parce qu'il avait mis Payet sur le banc, parce qu'il ne faisait pas jouer Dieng et parce que les supporters avaient vu les matchs amicaux. Et à chaque conférence de presse, on lui demande pourquoi Payet n'est pas sur le terrain. On a la réponse", tranche Éric Di Meco, à l'antenne de RMC mercredi pour le Super Moscato Show.

"Ne pas voir Guendouzi sur le terrain, ça me fait mal"

Pour l'ancien international français, Payet et Gerson n'ont pas montré "le rythme et l'engagement" nécessaires pour un match de Ligue des champions. "Ne pas voir Guendouzi sur le terrain, ça me fait mal", déplore-t-il, fustigeant une forme de "dictature du beau" par rapport à la présence du numéro 10.

"Payet, on ne lui enlève pas ses qualités et ce qu'il a fait à l'OM. Mais ça n'a jamais été le joueur qui peut te donner le rythme que te mettent certains sur leurs prises de balles, leur percussion", analyse-t-il. Le constat est tout aussi sévère pour Gerson: "Il a été bon l'an dernier à la fin de la saison. Mais contre qui? En Ligue Europa Conférence et dans les matchs en bois du championnat. Lui aussi va à deux à l'heure".

Malgré tout, Éric Di Meco considère que les deux milieux ne sont pas les seuls responsables de la contre-performance marseillaise en C1. "Tout le monde pleure parce qu'il faut les mettre, mais quand ils sont sur le terrain, on le voit. Quant ça passe au niveau supérieur, c'est difficile pour les autres aussi. Il n'y en a qu'un qui a été bon [contre l'Eintracht], c'est Bailly. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il va se blesser tous les deux matchs".