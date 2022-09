OM-Francfort: le résumé vidéo de la défaite de Marseille, déjà mal embarqué dans le groupe D

Six jours après une défaite frustrante contre Tottenham, l'OM a subi son deuxième revers en deux journées ce mardi soir en Ligue des champions contre Francfort (0-1). Séduisants pendant 45 minutes à Londres, les Phocéens sont cette fois-ci passés à coté.

En moins d'une semaine, et au terme d'une soirée ô combien électrique, tous les espoirs entrevus face à Tottenham lors de la première journée se sont transformés en doutes. Ce mardi soir, devant un public qui attendait ça depuis si longtemps, l'Olympique de Marseille a concédé sa deuxième défaite en autant de rencontres de Ligue des champions cette saison à domicile face à Francfort, dernier vainqueur de la Ligue Europa (1-0).

Poussé par un Vélodrome en fusion, si heureux de retrouver la plus prestigieuse des compétitions de clubs après une dernière campagne à huis clos il y a deux ans à cause du Covid-19, les Marseillais n’ont pas réussi à entrer dans le match avec un visage aussi conquérant que celui affiché il y a six jours au Tottenham Hotspur Stadium. Le pressing haut et l’agressivité à la perte du ballon, si chers à Igor Tudor, n’a pas été aussi efficace qu’à Londres, avec notamment de nombreux espaces laissés dans l’entrejeu.

L'OM douché juste avant la pause

Ces espaces ont justement été fatals aux Olympiens juste avant la pause. Après un ballon mal négocié par la défense et un une-deux involontaire avec Rongier, qui remet le ballon dans la course du Danois, Lindstrom climatise le stade en ouvrant le score (1-0, 43e minute).

Le choix d’aligner le trio Payet-Gerson-Sanchez au coup d’envoi, une première depuis le début de la saison, faisait saliver les supporters marseillais. Mais, au cours du premier acte, l’absence de Guendouzi - un profil plus défensif - en soutien de l'attaquant a déstabilisé l’OM plutôt que de l’électriser. Offensivement, Sanchez a été le seul à se mettre en évidence, notamment en faisant parcourir un premier frisson dans les travées du Vélodrome sur une frappe dans le petit filet (12e).

Après un sacré coup de froid avant la pause, les Phocéens n'ont pas vraiment réussi à relever la tête dès le retour des vestiaires. Les vagues allemandes ont déferlé avec encore plus d'intensité qu'au cours de la première période et, à la 53e minute, Lindstrom est proche du doublé, mais il voit la barre repousser sa tentative.

Le trio Payet-Gerson-Sanchez sacrifié

Fidèle à lui-même, Tudor n'a alors pas hésité à faire des choix forts juste avant l'heure de jeu. Le trio Payet-Gerson-Sanchez est hors sujet ? Le Croate frappe fort et sacrifie les trois, remplacés par Harit, Suarez et Ünder. Quelques instants plus tard, la blessure de Bailly, touché physiquement, oblige le coach marseillais à faire un nouveau changement. Sans aucun défenseur central disponible sur le banc (Mbemba suspendu, Gigot blessé et Touré non-inscrit), c'est Guendouzi qui est lancé dans l'arène.

Sous l'impulsion de ces nouveaux entrants, notamment sur les côtés avec Harit et Ünder, les Phocéens parviennent à emballer la rencontre et se procurent même d'énormes occasions. Mais, tous les deux à bout portant, Rongier bute sur Trapp (67e) et Suarez ne parvient pas à contrôler le ballon pour armer (71e). En face, les Allemands répondent par Kolo Muani puis Kamada, qui perdent leur face à face contre Lopez et manquent l'opportunité de tuer le match (77e, 81e). Sans conséquence, puisque, derrière, les Marseillais ont été incapables d'enflammer la fin de match.

L’OM a désormais rendez-vous avec le Sporting, toujours au Vélodrome, le 4 octobre prochain. Face aux Portugais, auteurs de deux victoires en deux journées et tombeurs de Tottenham ce mardi soir (2-0), il faudra à tout prix relever la tête pour se maintenir en vie dans une compétition où les Marseillais ont clamé à l'envie leur volonté d'être compétitifs. Pour l'instant, ça ne se traduit pas dans les résultats.