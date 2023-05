OM: "Je sens qu’ils peuvent perdre des points", Balerdi croit en un faux pas des Lensois

Dans un entretien accordé vendredi à RMC Sport à la veille d’un déplacement capital à Lille pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, le défenseur de l’OM Leonardo Balerdi pressent que Lens, actuel 2e du classement, perdra des points. Et pourrait donc laisser le fauteuil de dauphin aux Marseillais.

L’OM en position de chasseur. A trois journées de la fin du championnat, l’équipe d’Igor Tudor, 3e de Ligue 1, rêve encore de chiper la 2eme place aux Lensois. Avant de se rendre à Lille samedi soir (21h), l’Olympique de Marseille compte deux points de retard sur les Sang&Or. Si Leonardo Balerdi espère réaliser un sans-faute (l’OM affrontera ensuite Best et Ajaccio), il croit vraiment à un faux pas des joueurs de Franck Haise.

"Bamba Dieng sait qu'il doit nous aider"

"Je sens qu’ils peuvent perdre des points, oui, confie le défenseur argentin vendredi dans un entretien à RMC Sport. J’ai cet espoir. On veut vraiment être deuxième pour se qualifier directement pour la Ligue des champions, ce serait très, très important. Lens peut être accroché lors des prochains matchs mais c’est surtout à nous de faire notre travail et de gagner tous nos matchs!"

Avant défier Ajaccio et Auxerre, Lens jouera aussi très gros dimanche à Lorient où évolue l’ancien Marseillais Bamba Dieng. Et si le Sénégalais donnait un petit coup de main à son ancien club en scorant face à Lens ? "Je ne lui ai pas encore envoyé de message, mais il sait qu’il doit nous aider, affirme l’Argentin. Il aime beaucoup Marseille, l'OM compte énormément pour lui, il va forcément faire tout le possible pour nous aider", conclut Balerdi.