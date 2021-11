OM: Kamara zappe la conférence de presse, le club s’impatiente

Le milieu de terrain de l'OM Boubacar Kamara a refusé de se présenter en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Troyes en Ligue 1. Cette absence s'explique notamment par la situation contractuelle du Marseillais, libre en fin de saison, et source de tension avec la direction du club olympien.

Annoncé en conférence de presse ce vendredi par l'OM, Boubacar Kamara a finalement refusé et ne s'est pas présenté. Il était attendu, à deux jours d'OM-Troyes, puisqu'il était jusqu’à présent le seul joueur titulaire habituel à ne pas être venu en conférence de presse cette saison. L’OM lui a demandé jeudi soir, après le match de Ligue Europa à Galatasaray (4-2), de venir face aux médias ce vendredi, ce qui n’a pas forcément été du goût du joueur car il se savait attendu au sujet de sa situation contractuelle.

Comme indiqué mercredi, Boubacar Kamara, en fin de contrat à l'issue de la saison, a reçu trois propositions ces dernières semaines mais n’a pas donné suite. Les relations sont tendues depuis cet été car l’OM, en manque de liquidités, a voulu le forcer à partir. Et la possibilité qu’il parte libre est de plus en plus réelle.

Des relations de plus en plus tendues

L’OM s’impatiente et aimerait d’ailleurs que le joueur se positionne plus clairement sur son avenir. A-t-il déjà fait son choix, voire donné son accord à un autre club ? Veut-il vraiment quitter l’OM, son club formateur ? Ces questions sont encore officiellement sans réponse et une présence de Kamara aurait permis du voir plus clair.

"Kamara ne souhaite pas venir en conférence de presse" a annoncé la responsable communication de l’OM aux journalistes, après la prise de parole de Sampaoli. Cet épisode est clairement le signe de relations de plus en plus tendues et complexes entre l’OM et Kamara, pourtant auteur d’un bon début de saison, parfois capitaine comme jeudi soir, même si le Minot a manqué son match à Istanbul, comme beaucoup de ses coéquipiers.