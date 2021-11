Ligue Europa: Galatasaray se lâche contre l’OM sur les réseaux sociaux

Galatarasay a bien chambré l’OM sur les réseaux sociaux après la victoire (4-2) en Ligue Europa, jeudi. Patrick van Aanholt a lui aussi réglé ses comptes avec Matteo Guendouzi.

Galatasaray n’a pas vraiment le succès modeste. Le club turc s’est bien lâché sur les réseaux sociaux après sa victoire face à Marseille (4-2), jeudi en Ligue Europa. Un succès qui qualifie l’équipe stambouliote (qui jouera pour les 16es ou les 8es contre la Lazio) et élimine l’OM de la compétition. Le compte Twitter du club a publié un message se moquant d’un tweet ironique de Marseille au moment du tirage au sort.

Un emjoi "mort de rire" et un Gif des célèbres personnages de la série Friends, Chandler et Joey, en train d’exploser de rire ont suffi à emballer le réseau social. Le message a été retweeté 14.000 fois et liké 78.000 fois.

Les joueurs, aussi, s’y sont mis. L’arrière gauche Patrick van Aanholt a relancé sa rivalité avec Matteo Guendouzi, comme il l’avait fait après le match aller après l’accrochage entre les deux hommes. "J’ai dit ce que j’ai dit… Likkleman (petit homme)! Sournois et mauvais! On est chez nous." S’il ne le nomme pas, il cible clairement le milieu de terrain de l’OM qu’il avait qualifié de la même manière après leur première confrontation (0-0).

"Ouvrir ta bouche après que le VAR a prouvé que tu avais tort, avait écrit Van Aanholt sur son compte Twitter. Likkleman (petit homme) a besoin de se détendre avant que je t’arrache cette perruque de la tête. Bravo à mes lions pour un point bien mérité à l’extérieur." Pour bien faire comprendre la destination de son nouveau message jeudi, il a posté une photo d’une action où il prend le meilleur sur le Marseillais sur son compte Instagram.

Lui aussi très remonté après le match aller, Mbaye Diagne a aussi publié une photo au milieu de Marseillais. "Je vous aime bien les gars", a-t-il écrit en italien.