OM: l’avocat de Bedimo charge Eyraud qui "se considère comme un génie en tout"

Dans un entretien à La Provence ce jeudi, Maître Carlo Alberto Brusa critique violement les méthodes du président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud.

"Aujourd’hui, les joueurs de l’OM ont la trouille d’être licenciés." Interrogé jeudi dans les colonnes de La Provence, Maître Carlo Alberto Brusa n’est pas tendre avec la direction olympienne. Cet avocat défend actuellement les intérêts de l’ancien arrière gauche Henri Bedimo, licencié en 2018 par l’Olympique de Marseille pour faute grave.

Après le rejet de la requête du joueur aux prudhommes de Marseille (ils "sont très conscients de la situation délicate de l’OM, sur les plans politique, économique et social", selon lui), Me Brusa va défendre son client devant la cour d’appel d’Aix. "Très confiant" sur ce dossier, il porte un regard critique sur la politique sociale de la direction olympienne, marquée notamment par le licenciement d’Adil Rami ou plus récemment par le départ prématuré d’André Villas-Boas au poste d'entraîneur.

"Je ne sais même pas si un chat a envie de recevoir un câlin de sa part"

"McCourt et la direction n’ont pas pris la mesure de la situation, ou ne veulent pas la prendre. La poursuite d’une exploitation de l’OM par McCourt et Eyraud est quasiment finie", annonce carrément l’avocat avant de tacler le président marseillais.

Ainsi Jacques-Henri Eyraud ne songerait pas à un départ parce qu’il "se considère comme un génie en tout" selon l'avocat. "Aujourd’hui, je ne sais même pas si un chat a envie de recevoir un câlin de sa part, tacle Me Brusa. Ce qui se passe à l’OM ne m’étonne pas. Je trouve qu’il y a une forme de masochisme dans la manière de gérer cette équipe. Il faudrait un chamboulement assez important. La dégradation a commencé dès l’arrivée d’Eyraud à la Commanderie. Il vient d’un monde qui n’a aucun lien avec le monde du foot. Soit on en est issu, soit on l’aime passionnément et viscéralement."

