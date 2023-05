OM: l’hommage émouvant du musicien Pone, atteint de la maladie de Charcot, à Basile Boli

Atteint depuis 2015 de la maladie de Charcot, Pone continue à faire de la musique grâce à un logiciel qui obéit au mouvement de ses yeux. Invité samedi de l'émission "Quelle Epoque !", l'ex-membre de la Fonky Family a fait passer un message très touchant à Basile Boli.

Composer malgré la tétraplégie. Guilhem "Pone" Gallart, ex-pilier de La Fonky Family, célèbre collectif de hip-hop originaire de Marseille, est frappé depuis 2015 par la maladie de Charcot, une maladie neurologique qui affecte le système nerveux central. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à faire de la musique grâce à un logiciel qui obéit au mouvement de ses yeux. Cela lui permet d'écrire ou de parler via une voix générée par son ordinateur. Avec ce relais technologique, Pone a pu faire à nouveau de la musique et profiter de ses vertus.

"Merci Basile et allez l’OM !"

Il a aussi écrit un livre publié le 12 avril dernier aux éditions JC Lattès. Un ouvrage autobiographique sincère et touchant baptisé Un peu plus loin dans lequel l’artiste de 50 ans revient notamment sur sa découverte de la culture hip-hop et ses premiers pas dans la musique. Il était invité à cette occasion de l’émission Quelle Epoque ! diffusée samedi soir sur France 2 et en a profité pour rendre un vibrant hommage à Basile Boli, présent sur le plateau.

"Au-delà de l’aspect sportif, il y a le bonheur incommensurable et la fierté qu’il a apporté à tout un peuple. C’est ce qui reste et restera à jamais. Basile sait bien de quoi je parle. Je n’ai qu’une chose à te dire Basile : merci et allez l’OM !", a-t-il confié. Unique buteur de la finale de la Ligue des champions remportée par l’OM contre l’AC Milan en 1993, une victoire qui sera célébrée le 26 mai prochain à Marseille, Boli est apparu très touché par les mots de Pone.