OM : l'incompréhension de Di Meco à propos de Sanchez, qui va retourner à l'Inter

Après une seule saison à Marseille, Alexis Sanchez va retourner à l'Inter lors du mercato estival. Un choix qu'Eric Di Meco a du mal à comprendre alors que le Chilien jouait très peu à Milan avant son arrivée en France.

En une seule saison, Alexis Sanchez a marqué beaucoup de points - et de buts - avec l'Olympique de Marseille. 18 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues pour être exact. Pourtant, à l'issue de l'exercice 2022-2023, l'international chilien (34 ans) a décidé de ne pas prolonger l'aventure sur la Canebière. Désormais libre, l'attaquant devrait revenir à l'Inter... malgré un premier passage plus que mitigé (20 buts en 109 rencontres entre 2019 et 2022). Un retour que ne comprend pas Eric Di Meco, surtout vis à vis des Marseillais.

"Tu es un tremplin pour faire briller les autres. Tu n'es plus un grand d'Europe, tu as une économie un peu plus difficile. Alexis, il arrive sans être prêté. Il est en difficulté à l'Inter, où il n'avait pas souvent été titulaire. On avait un doute quand il est arrivé à l'OM, c'était un pari", avoue le champion d'Europe 1993 dans le Super Moscato Show sur RMC ce vendredi.

"On est le centre de rééducation"

En prenant l'exemple de William Saliba, prêté par Arsenal à Marseille lors de la saison 2021-2022, Di Meco est convaincu que Alexis Sanchez "a fait le job" l'an dernier. "Il n'a pas été malheureux en venant ici. C'est un joueur que j'adore et qui m'a régalé l'an dernier. Je me dit que l'OM t'a relancé, tu fais une grosse saison, fait en une autre."

Pourtant, l'ancien défenseur regrette que le club phocéen soit considéré comme "un centre de rééducation" qui a "remis sur les rails" un joueur souvent exposé aux blessures lors de son premier passage en Italie.

Il y a quelques jours, Giuseppe Marotta avait confirmé au micro de Sky Sports les envies de retour d'Alexis Sanchez, "un grand champion" qui a envoyé "des signaux pour revenir".

Après avoir vainement tenté de prolonger Alexis Sanchez en fin de saison dernière, l'Olympique de Marseille a finalement jeté son dévolu sur le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang pour évoluer à la pointe de l'attaque.