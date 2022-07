OM: la réponse de Gerson sur la rumeur d'une altercation avec Tudor

Le milieu de terrain de l’OM, Gerson, n’a pas démenti un accrochage avec son entraîneur Igor Tudor révélé mercredi par La Provence.

Petites tensions à l’OM. Alors que l’Olympique de Marseille prépare son quatrième et dernier match de préparation dimanche face à l’AC Milan (à 18h en direct sur RMC Sport 1, RMC Story, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var), les méthodes d’entraînement réputées difficiles d’Igor Tudor sont sources de crispations. Selon La Provence, Gerson et le technicien croate ont eu un accrochage mardi lors d’une séance à huis clos. Un incident sans conséquence à propos des consignes de l’entraîneur phocéen.

"Pensons au bien de l'OM"

L’ancien joueur de Flamengo n’a pas démenti cette information. Il a même tenu à réagir, en français. "Tous ensemble, pensons au bien de l'OM, a écrit le Brésilien, en réponse à un article sur le sujet du média brésilien Globo. Nous continuons à travailler pour grandir, évoluer et faire une belle saison." Et Gerson d’ajouter que les "conversations concernent la croissance de travail." Autrement dit, ces échanges sont pour le bien de l’Olympique de Marseille. Au lendemain de cet accrochage, Gerson était remplaçant face au Betis Séville (1-1). Il est entré à l’heure de jeu.