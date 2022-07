OM: énorme engouement pour le choc face à l'AC Milan en amical

Selon La Provence, déjà 53.000 places ont été vendues pour le match amical entre l’OM et l’AC Milan dimanche au stade Vélodrome (à 18h en direct sur RMC Story, RMC Sport1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var).

OM-AC Milan, une affiche de légende. A Marseille, personne n’a oublié le choc entre les deux équipes le 26 mai 1993. Ce soir-là à Munich, l’Olympique de Marseille renversait les Milanais (1-0), offrant à la France sa première, et à ce jour sa dernière Ligue des champions. Vingt-neuf ans plus tard, si les deux clubs ne dominent plus l’Europe, un match, même amical, ne laisse personne indifférent.

La preuve avec l’énorme engouement des Marseillais pour le dernier match de préparation des joueurs d’Igor Tudor face à l’AC Milan, dimanche au Stade Vélodrome. D’après La Provence, 53.000 billets ont déjà été vendus. La rencontre devrait faire le plein et pourrait même se jouer à guichets fermés.

Renouer avec la victoire avant la Ligue 1

Rappelons que le coup d’envoi sera donné à 18h et que cette affiche de gala sera retransmise en direct sur RMC Story, RMC Sport 1, BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var. Avant de débuter sa saison de Ligue 1 face à Reims le dimanche 7 août, l’OM tentera de faire le plein de confiance en remportant un deuxième match de préparation après un premier succès face à Marignane Gignac (4-1). Les Olympiens se sont ensuite inclinés face à Norwich (3-0) et Middlesbrough (2-0) avant de faire match nul contre le Betis Séville (1-1) mercredi soir.