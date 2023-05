OM: le grand regret d’Alexis Sanchez cette saison

Élu meilleur joueur de l’OM cette saison par les supporters olympiens, Alexis Sanchez a profité de la remise de son trophée pour faire le bilan de sa première année sur la Canebière. Avec le grand regret de ne pas avoir réussi à aller chercher un titre.

Ce n’est pas vraiment le trophée qu’il voulait soulever. Élu meilleur joueur de la saison 2022-2023 par les supporters de l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez a profité de la remise de sa récompense pour faire le bilan de son premier exercice sous les couleurs phocéennes. Avec un grand regret.

"J’ai appris à connaître le club cette année. Quand je suis arrivé ici, j’ai rencontré les joueurs et les supporters, confie d’abord l’attaquant chilien dans une vidéo publiée par le club. Très content d’être élu Olympien de la saison. J’aurais aimé donner un titre aux supporters et aux employés du club."

"Cela doit nous servir d'expérience"

"Je crois qu’on était très proches, il y avait de la place pour pouvoir être champion, mais on aurait aussi pu gagner une coupe, a poursuivi le meilleur buteur de l’OM cette saison (18 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues). Cela doit nous servir d’expérience."

En fin de contrat avec l’OM le 30 juin, l’ancien du Barça et d’Arsenal n’a toujours pas tranché au sujet de son avenir. Le renouvellement de son bail à Marseille est l’un des dossiers chauds du moment. Comme rapporté par RMC Sport mi-mai, l’OM assure que les relations avec le représentant du Chilien sont fréquentes, excellentes voire même amicales.

Des deux côtés, une volonté commune de poursuivre l’aventure existe. Le joueur se sent bien à Marseille. Il y a retrouvé le plaisir de jouer, de se sentir important, dans une ambiance qu’il juge lui-même "unique".

Son niveau technique, son exigence, son professionnalisme et son sens du jeu collent à cette culture de la gagne que veut inculquer Pablo Longoria à tous les étages du club. "'Allez les gars' et 'concentré' sont des choses que je sais dire en français. C’est la phrase que je dis toujours dans le vestiaire: 'concentré' et 'allez les gars'", confie d’ailleurs le Chilien au moment d’évoquer sa maîtrise de la langue de Molière. Reste à savoir s'il aura l’opportunité d’ajouter d’autres phrases de motivation à son vocabulaire l’année prochaine.