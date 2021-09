OM-Lens: Haise "fier et heureux" de la performance de ses joueurs

Franck Haise, l’entraîneur de Lens, a salué la prestation de ses hommes après leur belle victoire à Marseille, ce dimanche, lors de la 8e journée de Ligue 1 (3-2). En se félicitant de la qualité de jeu proposé au Vélodrome.

Une magnifique publicité pour la Ligue 1. Tout le monde s’est régalé à suivre le match entre l’OM et Lens, ce dimanche soir, lors de la 8e journée (2-3). Dans un Vélodrome incandescent, les deux équipes ont proposé un spectacle particulièrement séduisant. Et ce sont finalement les visiteurs qui l’ont emporté, au terme d’un scénario plein de rebondissements. De quoi ravir Franck Haise, qui avait préparé un schéma afin de produire du jeu et afficher ses ambitions.

"Je suis fier et heureux du résultat évidemment, mais aussi de la performance, a réagi le coach des Sang et Or en conférence de presse. On a joué avec beaucoup d’intention et de personnalité. Gagner de cette manière, ça donne beaucoup de joie et de fierté. (…) S’il y a eu un beau spectacle, c’est grâce aux deux équipes qui ont la volonté de jouer. (…) On a gagné en maturité et en technicité. Les deux cumulés permettent de perdre moins de ballons. Les choix de jeu sont certainement encore meilleurs. On sait avoir de la maîtrise".

"Plus qu’un groupe, c’est une famille" selon Leca

Avec un pressing incessant, un bloc compact et un collectif huilé, les Lensois ont offert un visage très convaincant sur la Canebière. A l’image d’un Seko Fofana héroïque et d’un Florian Sotoca incisif, les Nordistes ont sorti une performance de haute volée.

"Il faut mettre en avant ce que fait le club depuis quatre ans, savoure le gardien Jean-Louis Leca, auteur d’un énorme arrêt face à Gerson en première période. Ça ne va qu’en progressant. Il faut mettre en avant la qualité de notre staff, de notre entraîneur et de nos dirigeants. C’est bien d’avoir eu ce calme, parce qu’on a pris la foudre à un moment donné. On a joué, on a posé le pied sur le ballon. On a respecté un plan de jeu intéressant. On a une belle force de caractère. C’est plus qu’un groupe, c’est une famille. On est dans la continuité, c’est positif. (…) Notre entraîneur nous amène chaque semaine des solutions pour poser des problèmes à nos adversaires. On a un groupe qui est réceptif et qui travaille bien. Il faut mettre en avant l’ensemble du RC Lens."

"Une belle chose pour le club", savoure Haise

Un RC Lens qui se retrouve dauphin du PSG après son gros coup du week-end. Avec un point d’avance sur l’OM, qui compte un match en moins. "C’est anecdotique, balaye Leca. Le plus important, c’est d’engranger un maximum de points et on verra où on se situe à la trêve." Même retenue chez son entraîneur. "C’est mieux d’être 2e que 12e, mais au-delà de ça, ce qui me plait, c’est de réaliser ce match-là dans la durée, glisse Haise. A 2-2 à la mi-temps, on avait un peu de frustration mais on a continué à proposer du jeu et à bien défendre. C’est beaucoup de joie. La 2e place, c’est une belle chose pour le club mais on est qu’à la 8e journée…"