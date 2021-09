OM-Lens: le penalty pour Marseille qui provoque la colère des Lensois

L’OM a égalisé face à Lens en bénéficiant d’un penalty en toute fin de première période, ce dimanche, lors de la 8e journée de Ligue 1. Dimitri Payet l’a transformé face à des Sang et Or très mécontents.

Ils ont regagné les vestiaires en ruminant. Passablement agacés par la tournure des événements. Après avoir rapidement mené 2-0 sur la pelouse du Vélodrome, Lens s’est fait rejoindre à 2-2 juste avant la pause par l’OM, ce dimanche, lors de la 8e journée de Ligue 1. La faute à un penalty sifflé pour une faute peu évidente de Christopher Wooh sur Bamba Dieng dans la surface.

Le défenseur lensois ne maîtrise pas bien son tacle et ne touche pas le ballon. Mais il ne semble pas non plus vraiment toucher Dieng, qui en profite pour se laisser tomber. Difficile à juger.

OM-Lens © Amazon Prime Video

Payet n’a pas tremblé

Après avoir visionné les images durant quelques instants, les arbitres en charge du VAR ont décidé d’accorder le penalty à Marseille. Et Mikael Lesage a invité Dimitri Payet à se présenter face à Jean-Louis Leca.

Déjà auteur d’un joli coup franc en première période, le meneur de jeu de l’OM a transformé sa tentative avec beaucoup de sérénité. Avant de passer derrière les cages pour célébrer son doublé en montrant ses muscles aux supporters, dans un stade bouillant.