OM-Lens: la célébration "clim" de Saïd au Vélodrome

Auteur du but de la victoire de Lens sur le terrain de Marseille (2-3), Wesley Saïd a célébré en mimant un coup de froid, dimanche. Une libération pour l’attaquant qui n’avait plus marqué depuis près de deux ans.

Lens s’est offert un succès de prestige, dimanche à Marseille (2-3) en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Une victoire arrachée grâce au but de Wesley Saïd (71e), quelques minutes après son entrée en jeu à la place d’Arnaud Kalimuendo (63e). L’ancien Rennais a devancé William Saliba pour couper de la tête un centre de Florian Sotoca. Une réalisation qu’il a fêtée en mimant un coup de froid, avec ses bras tentant de réchauffer son corps. Le joueur a bien glacé la chaleur du Vélodrome qui poussait très fort après un début de match assez fou.

Lens menait en effet 2-0 après des buts de Sotoca (9e, sp) et Przemyslaw Frankowski (27e) avant que Dimitri Payet ne parvienne à égaliser d’un doublé avant la mi-temps (33e, 45e+3 sp). Les hommes de Jorge Sampaoli ont alors poussé très fort en deuxième période pour prendre l’avantage mais Cengiz Ünder a touché la barre sur une frappe puissante avant que Bamba Dieng ne voit sa tête repoussée par Leca. Quelques minutes plus tard, Saïd a surgi pour plomber l’ambiance.

Ce but est une libération pour le joueur qui a rejoint Lens, cet été après la fin de contrat à Toulouse. Il avait manqué toute la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contractée en août 2020. Son but au Vélodrome est le premier depuis le 7 décembre 2019 (lors d’une défaite de Toulouse à Strasbourg en Ligue 1).



"Au mental, a-t-il réagi sur son compte Instagram en ajoutant des émojis frigorifiés en clin d’œil à sa célébration. Une victoire collective qui fait du bien ? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin." Dimanche, il a marqué pour un quatrième club différente en Ligue 1 (Rennes, Dijon, Toulouse et Lens). Seul Andy Delort a inscrit au moins un but avec plus d’équipes différentes, souligne Opta.